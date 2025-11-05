Η σέξι Κάιλι Μινόγκ: Μας δίνει μια γεύση από το νέο της χριστουγεννιάτικο άλμπουμ

Η Κάιλι Μινόγκ (Kylie Minogue) ξεσήκωσε τους θαυμαστές της όταν παρουσίασε ένα συναρπαστικό νέο χριστουγεννιάτικο άλμπουμ σε ένα σέξι προωθητικό βίντεο. Η 57χρονη Αυστραλή τραγουδίστρια κυκλοφορεί μια ειδική έκδοση του πρώτου της εορταστικού άλμπουμ που ακούσαμε πριν από δέκα χρόνια.

«Kylie Christmas (Fully Wrapped) … Tomorrow», έγραψε στην ανάρτησή της. Η σούπερ σταρ έδειχνε απίστευτα γοητευτική καθώς πόζαρε με ένα κόκκινο διαφανές φόρεμα, πίσω από κουτιά με δώρα. Για το νέο άλμπουμ είπε: «Το ‘’Fully Wrapped’’ μου έδωσε την ευκαιρία να γράψω και να ηχογραφήσω τέσσερα νέα τραγούδια και να προσθέσω λίγη επιπλέον λάμψη. Ανυπομονώ να ακούσετε όλοι το νέο single, XMAS!».

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun», το άλμπουμ περιλαμβάνει όλα τα παλιά τραγούδια, καθώς και τέσσερα νέα κομμάτια: Hot In December, This Time Of Year, Office Party και το νέο single, που έχει τον απλό τίτλο XMAS.

Το άλμπουμ «Kylie Christmas» του 2015 είχε μια διασκευή του «Santa Baby» της Eartha Kitt, ένα από τα τραγούδια της με τις περισσότερες αναπαραγωγές κάθε χρόνο από τότε. Η σταρ είναι η Αυστραλή καλλιτέχνιδα με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών και η τρίτη με τις υψηλότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά μόλις τώρα άρχισε να γίνεται γνωστή στις ΗΠΑ μετά την επιτυχία του «viral hit» της, «Padam Padam», το 2023.

Ωστόσο, η δισκογραφική της εταιρεία αποκάλυψε το 2023 ότι η τραγουδίστρια έχει πλέον θέσει ως στόχο της να κατακτήσει την αμερικανική αγορά. Το συγκεκριμένο τραγούδι και το επόμενο άλμπουμ, «Tension», βοήθησαν να αλλάξει η τύχη της στην Αμερική και της χάρισαν ένα Grammy, μια δεύτερη πρώτη θέση στο αμερικανικό Billboard's Top Dance/Electronic Albums chart και μια μόνιμη θέση στο Λας Βέγκας.

Πηγή: skai.gr

