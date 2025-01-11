Kim Kardashian: Είναι τελικά τόσο αναίσθητη; Τι έκανε όσο καίγεται το LA και έπεσαν να τη φάνε;

Ξανά στο στόχαστρο βρέθηκε η Kim Kardashian με αφορμή αυτή τη φορά την καταστροφική φωτιά στην Καλιφόρνια. Όπως αναφέρει η DailyMail.com τόσο η ίδια όσο και οι αδελφές της Khloe και Kourtney, Kylie Jenner και Κendall Jenner αλλά και η μητέρα τους, Kris Jenner, αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τα διάσημα σπίτια τους στο Calabasas και το Hidden Hills. Ο λόγος ήταν ότι η φωτιά βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής από την περιοχή τους, στο Kenneth Fire.

Ο χάρτης που δημοσίευσε η βρετανική εφημερίδα δείχνει πού βρίσκονται τα 6 σπίτια σε σχέση με το μέτωπο της φωτιάς. Τελικά η εντολή εκκένωσης ανακλήθηκε.

Και παρά τους νεκρούς, τα χιλιάδες καμμένα στρέμματα το brand που διαχειρίζεται, τα περιβόητα Skims, μία μέρα μετά το ξέσπασμα της φωτιάς, ανακοίνωσαν τη νέα κολεξιόν τους.

Όπως είναι λογικό τα posts στο Instagram σύντομα κατακλύστηκαν από σχόλια για το ατυχέστατο timing του προμοταρίσματος των ρούχων όταν το LA καίγεται.

«Τι θα λέγατε να κάνετε μια ανάρτηση για όσα συμβαίνουν στο Λος Άντζελες και τι κάνει η Κιμ και η Skims για να βοηθήσει!!!», σχολίασε ένα άτομο σε μια ανάρτηση.

«Ακόμα προσπαθείτε να βγάλετε χρήματα από τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια των φρικτών πυρκαγιών» συμπλήρωσε ένα δεύτερο άτομο.

«Φαντάσου να συνεχίζεις να προμοτάρεις πωλήσεις όταν καίγεται το LA και οι άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους» ήταν ένα άλλο σχόλιο.

Φαίνεται πως η Kardashian θορυβήθηκε και ανέβασε τόσο στον προσωπικό της λογαριασμό όσο και σε αυτόν των Skims μήνυμα ότι στέκεται δίπλα στους πυρόπληκτους και προτίθεται να βοηθήσει.

Μάλιστα όπως αναφέρει, η εταιρεία της έχει ήδη κάνει δωρέα στην Πυροσβεστική ενώ θα δωρίσει και ρούχα για τις ανάγκες των πυρόπληκτων παιδιών.

