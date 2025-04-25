Η Μέγκαν Φοξ και ο Machine Gun Kelly προσαρμόζονται στο νέο κεφάλαιο της ζωής τους, αφού τον Μάρτιο απέκτησαν ένα κοριτσάκι. Για τη Megan Fox είναι το τέταρτο παιδί και το πρώτο της με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Machine Gun Kelly.

Η Megan Fox μοιράζεται ήδη τρεις γιους, τον Noah, 12 ετών, τον Bodhi, 11 ετών, και τον Journey, 8 ετών, με τον πρώην σύζυγό της, Brian Austin Green. Εν τω μεταξύ, και ο Kelly έχει άλλο ένα παιδί, την Casie, με την Emma Cannon, τον Ιούλιο του 2009.

Η Megan Fox και ο Machine Gun Kelly χώρισαν τον περασμένο Νοέμβριο, αφού εκείνη φέρεται να ανακάλυψε ότι μιλούσε με άλλες γυναίκες πίσω από την πλάτη της.

Megan Fox and MGK Are 'Loving' Their 'New Chapter' as Parents. But Here’s Where They Stand as a Couple (Exclusive Source) https://t.co/qin0ThHoeA — People (@people) April 24, 2025

Μια πηγή, η οποία μίλησε στο περιοδικό «People», ανέφερε ότι το πρώην ζευγάρι απολαμβάνει τις στιγμές με την κόρη του και δεν θέλει να πάρει μεγάλες αποφάσεις τους επόμενους μήνες.

«Η Μέγκαν και ο MGK απολαμβάνουν πραγματικά αυτή τη στιγμή με το κοριτσάκι τους. Δεν παίρνουν μεγάλες αποφάσεις για το μέλλον τους ως ζευγάρι, γιατί θέλουν να επικεντρωθούν στο παρόν και σε αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής τους. Τα πάνε πολύ καλά και δεν έχουν ιδέα τι τους επιφυλάσσει το μέλλον, αλλά αυτή τη στιγμή τα πάνε περίφημα», αποκάλυψε ο συγκεκριμένος άνθρωπος.

Μια δεύτερη πηγή από το περιβάλλον της Fox είπε στο περιοδικό: «Είναι καλά και απολαμβάνει το νεογέννητο παιδί της. Ο Machine Gun Kelly είναι πολύ κοντά της και η Μέγκαν φαίνεται πιο ευτυχισμένη μαζί του. Δεν έχει αναφέρει όμως ότι είναι και πάλι μαζί.

Ήταν σπαρακτικό για εκείνη να είναι έγκυος και να μην μπορεί να εμπιστευτεί τον σύντροφό της», συνεχίζει η πηγή. «Τώρα είναι απλά επικεντρωμένοι στο κοριτσάκι τους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.