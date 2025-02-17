Στην Καραϊβική για διακοπές με τα παιδιά τους ο Ουίλιαμ με την Κέιτ

Η απουσία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον από τη χθεσινή τελετή απονομής των βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (BAFTA), που πραγματοποιήθηκε στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, ήταν αισθητή. Ωστόσο, το πριγκιπικό ζευγάρι επέλεξε να κάνει μια σύντομη απόδραση στο ιδιωτικό νησί Μυστίκ της Καραϊβικής μαζί με τα παιδιά του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mail on Sunday, έφτασαν στο νησί των Δυτικών Ινδιών την Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου.

Φέρεται να ταξίδεψαν όλοι μαζί, ως επιβάτες της business class σε πτήση της British Airways κάνοντας στάση στην Αγία Λουκία και στη συνέχεια να έφτασαν στον προορισμό τους ιδιωτικά.

Η μητέρα της Kέιτ, Κάρολ Μίντλετον, που πρόσφατα γιόρτασε τα 70α γενέθλιά της, πιστεύεται ότι βρέθηκε στο νησί αρκετές ημέρες πριν την άφιξη της οικογένειας.

Σημειώνεται ότι το Μυστίκ βρίσκεται στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Γρεναδινών, στο νότιο άκρο της Καραϊβικής. Προσφέρει ιδιωτικότητα στους επισκέπτες του καθώς δεν επιτρέπεται η διαμονή δημοσιογράφων ή φωτογράφων. Αποτελούσε το αγαπημένο καταφύγιο της πριγκίπισσας Μαργαρίτας, αδερφή της βασίλισσας Ελισάβετ, ενώ σήμερα το επισκέπτονται αρκετοί σταρ όπως οι Μικ Τζάγκερ και Ντάνιελ Κρεγκ.

Είναι η δεύτερη απόδραση για την οικογένεια του Ουίλιαμ για φέτος.

Τον προηγούμενο μήνα, η Κέιτ, ο Ουίλιαμ και τα τρία τους παιδιά απόλαυσαν στιγμές χαλάρωσης κάνοντας σκι στις γαλλικές Άλπειες, μαζί με μέλη της οικογένειας Μίντλετον.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας που είδε την Κέιτ στις διακοπές, ανέφερε ότι «έμοιαζε να περνάει υπέροχα» ενώ η οικογένεια «φαινόταν να είναι πραγματικά ευτυχισμένη».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.