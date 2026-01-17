Συγκινεί ο Μίκι Ρουρκ: Ψάχνει εργασία για την εγχείρηση του σκύλου του

Σε δύσκολη οικονομική θέση φαίνεται να βρίσκεται για ακόμη μία φορά ο Μίκι Ρουρκ, καθώς ο αγαπημένος του σκύλος, Ιβάν, χρειάζεται άμεση χειρουργική επέμβαση στην καρδιά, το κόστος της οποίας ξεπερνά τα 10.000 δολάρια. Ο ηθοποιός, σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητά επειγόντως εργασία προκειμένου να μπορέσει να καλύψει τα έξοδα.

Σύμφωνα με το TMZ, η κατάσταση της υγείας του σκύλου είναι σοβαρή, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο να απαιτηθεί και δεύτερη επέμβαση, με το κόστος να υπολογίζεται μεταξύ 6.000 και 8.000 δολαρίων. Το μέσο αναφέρει στο ρεπορτάζ του ότι ο Ρουρκ δεν διαθέτει τα απαραίτητα χρήματα για να ανταποκριθεί στα ιατρικά έξοδα.

💔 Mickey Rourke's dog needs heart surgery that the actor can't afford. https://t.co/ljqDUyMGZm pic.twitter.com/hhckFBkgj8 — TMZ (@TMZ) January 16, 2026

Η οικονομική του κατάσταση φαίνεται να έχει επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα, καθώς μόλις πριν από δύο εβδομάδες μετακόμισε σε ξενοδοχείο μαζί με τον σκύλο του, αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο έξωσης από το σπίτι του λόγω απλήρωτων ενοικίων.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα είχε δημιουργηθεί καμπάνια οικονομικής στήριξης στο GoFundMe για να τον βοηθήσει να αποφύγει την έξωση, μέσω της οποίας συγκεντρώθηκαν πάνω από 100.000 δολάρια. Ωστόσο, ο Μίκι Ρουρκ αρνήθηκε κατηγορηματικά τη βοήθεια και τα χρήματα επιστράφηκαν στους δωρητές. Εκπρόσωπος της πλατφόρμας επιβεβαίωσε ότι οι επιστροφές ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου.

Πλέον, ο ηθοποιός φέρεται να αναζητά εργασία για να καλύψει τα έξοδα της επέμβασης του σκύλου του, αν και εμφανίζεται επιφυλακτικός απέναντι στις προτάσεις που του παρουσιάζει η μάνατζέρ του. Σε δήλωσή της στο TMZ, η Κίμπερλι Χάινς ανέφερε: «Έχω δεσμευτεί να βοηθήσω τον Μίκι να κάνει τις σωστές επιλογές για την καριέρα και την προσωπική του ευημερία. Ωστόσο, βρισκόμαστε σε μια στιγμή αλήθειας και τελικά μόνο ο ίδιος μπορεί να αποφασίσει πώς θα διαμορφώσει το επόμενο κεφάλαιο της ζωής του».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.