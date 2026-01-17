Τζιν Χάκμαν: Στο «σφυρί» η έπαυλή του για 6,3 εκατ. δολάρια έναν χρόνο μετά τον θάνατό του

Η έπαυλη του θρυλικού ηθοποιού, Τζιν Χάκμαν, στο Νέο Μεξικό ετοιμάζεται να βγει στην αγορά για 6,25 εκατομμύρια δολάρια, σχεδόν έναν χρόνο μετά τον τραγικό θάνατο του ίδιου και της συζύγου του, Μπέτσι Αρακάουα. Το ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του στη Σάντα Φε στις 26 Φεβρουαρίου, σε μια υπόθεση που συγκλόνισε τόσο τον καλλιτεχνικό κόσμο όσο και την τοπική κοινωνία.

Οι ιατροδικαστές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 65χρονη πιανίστρια πέθανε πρώτη, στις 11 Φεβρουαρίου, από πνευμονικό σύνδρομο Hantavirus, μια σπάνια και επικίνδυνη ασθένεια που μεταδίδεται από μολυσμένα περιττώματα ή σάλιο αρουραίων. Ο 95χρονος ηθοποιός φέρεται να απεβίωσε περίπου μία εβδομάδα αργότερα, στις 18 Φεβρουαρίου, από καρδιακή νόσο, με επιπλοκές που σχετίζονταν με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Το ζευγάρι ζούσε απομονωμένο στην εκτεταμένη ιδιοκτησία των 53 στρεμμάτων, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας επιλέξει μια ήσυχη και ιδιωτική ζωή τα τελευταία χρόνια.

Gene Hackman’s longtime Santa Fe compound hits the market for $6.3 million — 1 year after he and his wife were found dead at the home https://t.co/SbkcyEDBwR pic.twitter.com/I8ZfilfzxM — New York Post (@nypost) January 16, 2026

Ένα σπίτι με ιστορία, τέχνη και χαρακτήρα

Ο Τζιν Χάκμαν αγόρασε το ακίνητο τη δεκαετία του 1990 και με την πάροδο των ετών το μετέτρεψε σε ένα μοναδικό συγκρότημα κατοικιών. Το κτήμα περιλαμβάνει μια κύρια κατοικία τριών υπνοδωματίων, ένα στούντιο, έναν ξενώνα, επίσης, τριών υπνοδωματίων, γήπεδο γκολφ, πισίνα, τζακούζι και δεκάδες στρέμματα δασώδους γης.

Ο ίδιος είχε δηλώσει στο «Architectural Digest» ότι αγάπησε αμέσως τη Σάντα Φε, χαρακτηρίζοντάς την ως «ένα μέρος με ιδιαίτερη μαγεία». Αντί να κατεδαφίσει το αρχικό κτίσμα της δεκαετίας του 1950, επέλεξε να το ανακαινίσει. Σε συνεργασία με τους αρχιτέκτονες Harry Daple και Stephen Samuelson της Studio Arquitectura, το σπίτι μεταμορφώθηκε πλήρως.

Το αποτέλεσμα ήταν ένας σύγχρονος χώρος με μεγάλα παράθυρα, από το δάπεδο μέχρι την οροφή, που αναδεικνύουν το φυσικό τοπίο. Παρά τις αναβαθμίσεις, το ακίνητο χρειάζεται ορισμένες εργασίες συντήρησης, όπως νέα στέγη, το κόστος της οποίας θα καλυφθεί από την περιουσία του ηθοποιού.

Η πώληση και το βάρος του παρελθόντος

Οι μεσίτες δήλωσαν στη «Wall Street Journal» ότι όλα τα προσωπικά αντικείμενα του ζευγαριού έχουν αφαιρεθεί. Ωστόσο, το τραγικό παρελθόν του σπιτιού ενδέχεται να αποθαρρύνει ορισμένους υποψήφιους αγοραστές. Παράλληλα, οι μεσίτες λαμβάνουν μέτρα ώστε η καταχώριση να μη γίνει πόλος έλξης μακάβριας περιέργειας, εξετάζοντας προσεκτικά όσους επιθυμούν να επισκεφθούν το ακίνητο.

Τη διαχείριση της περιουσίας του του ζευγαριού έχει αναλάβει η δικηγόρος Julia L. Peters. Παραμένει ασαφές αν ο ηθοποιός άφησε κάτι στα τρία του παιδιά από τον πρώτο του γάμο με τη Faye Maltese.

Ο ίδιος είχε παραδεχτεί ότι η καριέρα του επηρέασε τη σχέση τους, αν και φαίνεται πως στα τελευταία χρόνια της ζωής του υπήρξε συμφιλίωση. Παρά την απομόνωσή τους, το ζευγάρι ήταν αγαπητό στην τοπική κοινότητα της Summit. Ο Χάκμαν, με πάθος για την τέχνη και τη δημιουργία, άφησε πίσω του όχι μόνο μια σπουδαία κινηματογραφική κληρονομιά, αλλά και ένα σπίτι που αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία ζωής του: διακριτικότητα, αισθητική και σεβασμό στο περιβάλλον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.