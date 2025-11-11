Sydney Sweeney: Κινδυνεύει να δει την καριέρα της να διαλύεται;

Η καριέρα της Sydney Sweeney έμοιαζε να έχει εκτοξευθεί.

Με συνεχείς υποψηφιότητες Emmy για τις σειρές του HBO «Euphoria» και «The White Lotus», και έναν εισπρακτικό θρίαμβο για την ταινία «Anyone But You» του Will Gluck, η 28χρονη ηθοποιός είχε όλα τα χαρακτηριστικά ενός ανερχόμενου αστεριού: Αξιοσημείωτο υποκριτικό ταλέντο, συνεργασίες με κορυφαία brands όπως «Armani» και «Miu Miu», εκατομμύρια διαδικτυακούς θαυμαστές.

Όμως, τον τελευταίο καιρό, η δημοσιότητα φαίνεται πως γίνεται εχθρός της, καθώς η καριέρα της «κλυδωνίζεται από το βάρος» διενέξεων, αντιδράσεων για ζητήματα που παίρνουν πολιτικές προεκτάσεις καθώς και αρκετές επαγγελματικές αποτυχίες.

Μετά την «απογοητευτική» πρεμιέρα της τελευταίας της ταινίας «Christy», τις φήμες περί σύνδεσής της με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και τις πληροφορίες για κακές σχέσεις με την πρώην συμπρωταγωνίστριά της Zendaya, το Χόλιγουντ φαίνεται να αναρωτιέται αν η κάποτε λαμπερή καριέρα της Sydney Sweeney μπορεί να επανακάμψει.

Η ταινία «Christy», ένα μάλλον «σκληρό» βιογραφικό για την πυγμάχο Christy Martin, έκανε εισπρακτική πρεμιέρα με μόλις 1,3 εκατομμύρια δολάρια σε περισσότερα από 2.000 σινεμά και θεωρείται μία από τις χειρότερες, από εισπρακτικής άποψης, πρεμιέρες στα χρονικά.

Παράλληλα, η συμμετοχή της σε καμπάνια της American Eagle με το σύνθημα «Sydney Sweeney Has Great Jeans» προκάλεσε σάλο στη δημόσια σφαίρα για πιθανά ρατσιστικά υφέρποντα μηνύματα που παραπέμπουν σε ευγονική αλλά και η φημολογούμενη σύνδεση της με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα πυροδότησε περαιτέρω αρνητικές αντιδράσεις.

Η προσωπική της ζωή δεν έχει μείνει ανεπηρέαστη από την «καταιγίδα».

Η λήξη της μακροχρόνιας σχέσης της με τον επιχειρηματία Jonathan Davino και η σύνδεσή της με τον αμφιλεγόμενο παραγωγό Scooter Braun έπληξαν ακόμη περισσότερο τη δημόσια εικόνα της.

Οι ειδικοί δημοσίων σχέσεων τονίζουν ότι η Sweeney δεν αντιμετωπίζει κρίση καριέρας αλλά χρειάζεται επανακαθορισμό της εικόνας της.

Παρά τις εμπορικές αποτυχίες, η Sweeney παραμένει περήφανη για το έργο της.

Στο Instagram χαρακτήρισε την εμπειρία της στο «Christy» ως «μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου», υπογραμμίζοντας τον κοινωνικό αντίκτυπο της ταινίας και την προσπάθεια ευαισθητοποίησης γύρω από τη βία κατά των γυναικών.

Η Sweeney έχει μπροστά της ευκαιρίες, όπως η συμμετοχή στην ταινία «The Housemaid» με την Amanda Seyfried, ενώ η στρατηγική της θα καθορίσει αν η καριέρα της θα επανέλθει στο προσκήνιο ή θα μείνει σκιά.

Η δημόσια εικόνα της και οι επιλογές της στο άμεσο μέλλον θα είναι κρίσιμες για το πώς θα τη θυμάται το κοινό – όχι μόνο ως ανερχόμενο αστέρι της Gen Z, αλλά ως προσωπικότητα με υπόσταση πέρα από τίτλους και σκάνδαλα.

Πηγή: skai.gr

