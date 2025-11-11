Η Πάρις Τζάκσον αποκάλυψε σε ένα πρόσφατο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία από τις καταστροφικές συνέπειες που είχε η πολυετής χρήση ναρκωτικών στο σώμα της. Σε ένα βίντεο που αναδημοσιεύτηκε από έναν λογαριασμό θαυμαστών στο TikTok, η 27χρονη κόρη του Μάικλ Τζάκσον παραδέχτηκε ότι έχει μια τρύπα στη μέση της μύτης της, ως αποτέλεσμα της χρήσης ναρκωτικών.

«Συνειδητοποίησα ότι δεν το έχω αναφέρει ποτέ και ότι μερικές φορές μπορεί να είναι πολύ εμφανές», ξεκίνησε να λέει η Τζάκσον στο βίντεο. «Έχω ένα πολύ δυνατό σφύριγμα, γιατί μπορείς να το ακούσεις όταν αναπνέω από τη μύτη μου και αυτό συμβαίνει επειδή έχω μία τρύπα στο ρινικό διάφραγμα».

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια έδωσε στους θαυμαστές της μια γεύση από την κατάστασή της, φωτίζοντας με το φλας του κινητού της τη μύτη της και δείχνοντας την τρύπα στη μύτη της.

Η Πάρις Τζάκσον έχει μιλήσει ανοιχτά για το παρελθόν της με τις ουσίες, περιγράφοντας χρόνια εξάρτησης που έκρυβε επιμελώς από τα φώτα της δημοσιότητας. Όπως έχει αποκαλύψει ίδια, η χρήση δεν ήταν ποτέ «απόδραση» αλλά σύμπτωμα. Μια προσπάθεια μουδιάσματος του πόνου, μια παύση από την υπερβολική πίεση.

Σήμερα, η ίδια μετράει σταθερά χρόνια «καθαρής» ζωής. Μιλά συχνά για το ταξίδι της, όχι με εξιδανίκευση αλλά με απόλυτο ρεαλισμό: «Δεν πήρα απλώς πίσω τη ζωή μου — πήρα μια καλύτερη. Η αλλαγή δεν ξεκινά όταν όλα είναι καλά. Ξεκινά όταν παραδεχτείς ότι δεν είσαι καλά. Και αυτό είναι θάρρος», έχει δηλώσει.

