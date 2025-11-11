Τζάσμιν Τουκς: Η οικογένειά της μεγάλωσε - Γέννησε ένα αγοράκι

Η οικογένεια της Τζάσμιν Τουκς μεγάλωσε. Ο πρώην «άγγελος» της Victoria's Secret και ο σύζυγός της, Χουάν Νταβίντ Μπορέρο, καλωσόρισαν το δεύτερο παιδί τους, τον γιο τους Mateo Ira Borrero, την Τρίτη, 28 Οκτωβρίου.

Ωστόσο το ζευγάρι επέλεξε να μοιραστεί το ευτυχές γεγονός μέσω ανάρτησης στον κοινό τους λογαριασμό στο Instagram, σχεδόν δύο εβδομάδες αργότερα. «Η υπέρτατη ευλογία. Mateo Ira Borrero, 28.10.25», έγραψαν στην λεζάντα, εκφράζοντας την ευτυχία τους.

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από ένα ασπρόμαυρο φωτογραφικό καρουζέλ, όπου το ζευγάρι πόζαρε με τα δύο του παιδιά.

Η Τουκς εμφανίζεται να κρατάει στην αγκαλιά της το μωρό ντυμένη στα λευκά, ενώ η μικρή Mia, να παίζει γύρω από τους γονείς της και σε κάποια από τα στιγμιότυπα να ακουμπά το χέρι της στον μικρό της αδερφό, σύμφωνα με το «People».

Το διάσημο μοντέλο έκλεψε τις εντυπώσεις στην πασαρέλα του Victoria's Secret Fashion Show 2025 στη Νέα Υόρκη, καθώς άνοιξε το σόου, ενώ βρισκόταν στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της, φορώντας ένα εντυπωσιακό χρυσό σύνολο.

Το look της περιλάμβανε ένα διχτυωτό φόρεμα με πλέξη lattice διακοσμημένο με πολύτιμους λίθους. Αντί για τα κλασικά φτερά, η Τουκς φόρεσε έναν μεταλλικό μανδύα σε σχήμα οστράκου, διακοσμημένο με μεταλλικά «κλαδιά» και λευκές πέρλες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η καριέρα της στην πασαρέλα της Victoria's Secret ξεκίνησε το 2012. Τον Σεπτέμβριο του 2021 παντρεύτηκε τον σύζυγό της στο Εκουαδόρ ενώ υποδέχτηκε τη μικρή Mia, τον Φεβρουάριο του 2023.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.