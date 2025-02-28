Μαριλίτα Λαμπροπούλου - Δημήτρης Λάλος: Το story από τη διαδήλωση στο Σύνταγμα

Μαζί στο θέατρο, μαζί στη ζωή, μαζί και στις διαδηλώσεις είναι η Μαριλίτα Λαμπροπούλου και ο Δημήτρης Λάλος.

Όπως πολλοί συνάδελφοί τους έτσι και εκείνοι βρέθηκαν ανάμεσα στο τεράστιο πλήθος που κατέκλυσε την πλατεία Συντάγματος και τους γύρω δρόμους του κέντρου για να τιμήσει τα 57 θύματα στο δυστύχημα των Τεμπών και να ζητήσει δικαιοσύνη στη μνήμη τους.

Μέσα στο "ποτάμι" του κόσμου, παρόντες ήταν και οι γονείς, συγγενείς και φίλοι των θυμάτων ενώ το συλλαλητήριο ολοκληρώθηκε με την ομιλία της Μαρίας Καρυστιανού.

Η Μαριλίτα Λαμπροπούλου ανέβασε ένα story από χαρακτηριστικό σημείο της πλατείας Συντάγματος έχοντας δίπλα της τον Δημήτρη Λάλο και με φόντο πανό για δικαιοσύνη.

Το ζευγάρι κάνει σταθερά δημόσιες εμφανίσεις και αναρτήσεις με πολλή διακριτικότητα -καθώς και οι δύο μόλις βγήκαν από γάμο και έχουν παιδιά- όπως το ποστ που ανε΄βασε η ηθοποιός από την εκδρομή τους στο Πήλιο εν μέσω θεατρικών υποχρεώσεων.

