Από τη στιγμή που ο Τζέφρι Επστάιν βρέθηκε νεκρός στο κελί του πριν από έξι χρόνια, με μια θηλιά από ένα πορτοκαλί σεντόνι γύρω από τον λαιμό του, οι θεωρίες συνωμοσίας οργίασαν. Μήπως ο 66χρονος δισεκατομμυριούχος και καταδικασμένος για παιδοφιλία αυτοκτόνησε; Ή μήπως ήταν πράγματι δολοφονία;

Οι σχέσεις του Επστάιν με ισχυρά πρόσωπα της πολιτικής, των επιχειρήσεων, των υπηρεσιών ασφαλείας και της βασιλικής οικογένειας κρίθηκε ότι ήταν αρκετός λόγος από τους συνωμοσιολόγους. Τώρα με τη δημοσίευση των λεγόμενων «Epstein Files», ένας δικηγόρος που βρίσκεται στο επίκεντρο της ιστορίας αποκάλυψε στη «Daily Mail» γιατί πιστεύει ότι ο Επστάιν δολοφονήθηκε.

Ο Spencer Kuvin, επικεφαλής νομικός σύμβουλος της δικηγορικής εταιρείας Goldlaw στο West Palm Beach, ο οποίος συνάντησε τον Επστάιν αρκετές φορές και αγωνίστηκε αδιάκοπα για τα θύματά του επί 20 χρόνια, λέει: «Δεν μπορώ να σας πω ότι σίγουρα δεν αυτοκτόνησε, αλλά φαίνεται ύποπτο».

«Πίστευε ότι θα έβγαινε από τη φυλακή επειδή αυτό που έκανε -στο μυαλό του- ήταν απολύτως νόμιμο. Μου είπε ευθέως: ‘’Πλήρωσα τα κορίτσια, δέχτηκαν, δεν τις νάρκωσα. Οπότε, είναι νόμιμο’’. Γιατί, λοιπόν, να αυτοκτονήσει αν δεν αισθάνεται ότι έχει κάνει κάτι κακό, ειδικά πριν καταδικαστεί», αναφέρει ο ίδιος.

Ο θάνατος του Επστάιν, καθώς περίμενε τη δίκη του για νέες κατηγορίες για εμπορία ανήλικων κοριτσιών για σεξουαλική εκμετάλλευση, ήταν σίγουρα βολικός για κάποιους υψηλά ιστάμενους και ισχυρούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Είναι γνωστό ότι είχε «στενές» σχέσεις με διασημότητες, πολιτικούς, βασιλείς και κορυφαίους διευθύνοντες συμβούλους παγκοσμίως - με πιο γνωστούς τους Bill Clinton, Bill Gates, πρίγκιπα Andrew, τον πρώην επικεφαλής της τράπεζας Barclays, Jes Staley, και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Ehud Barak. Φέρεται επίσης να είχε διασυνδέσεις με την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ.

Αν και δεν υπάρχει καμία υπόνοια ότι κάποιος από τους προαναφερθέντες εμπλέκεται στις εγκληματικές δραστηριότητες του Επστάιν, πολλοί είχαν απολαύσει την πλούσια φιλοξενία στις επαύλεις του στη Νέα Υόρκη και στο Palm Beach.

Άλλοι είχαν ταξιδέψει με το ιδιωτικό του τζετ, το οποίο ονομάστηκε «Lolita Express» λόγω της τακτικής παρουσίας έφηβων κοριτσιών, και είχαν επισκεφθεί το νησί του, το Little St James στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους, που φέρεται να ήταν το κέντρο της αυτοκρατορίας του στο εμπόριο σεξ.

Τα αρχεία καταγραφής πτήσεων -που αναφέρουν ποιος ταξίδεψε πού και πότε- είναι πιθανό να συμπεριληφθούν στους «Epstein Files», τους οποίους η γενική εισαγγελέας, Pam Bondi, υποσχέθηκε ότι θα δημοσιοποιήσει μετά από πιέσεις ανώτερων Ρεπουμπλικανών που επιτέθηκαν στους Δημοκρατικούς για έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τον δισεκατομμυριούχο. Η Bondi δήλωσε ότι το περιεχόμενο των φακέλων «θα σας αρρωστήσει».

Πιστεύεται ότι υπάρχουν πληροφορίες για την πρώην φίλη του και συγκατηγορούμενή του, Ghislaine Maxwell, η οποία φέρεται να είχε μια «μικρή μαύρη βίβλο» με ονόματα που φέρονται να εμπλέκονται στα σεξουαλικά εγκλήματα του ζευγαριού. Η Maxwell εκτίει επί του παρόντος ποινή κάθειρξης 20 ετών στο Tallahassee της Φλόριντα.

Το FBI φέρεται επίσης να έχει στην κατοχή του ένα σωρό αποδεικτικά στοιχεία που σχετίζονται με τον Επστάιν, συμπεριλαμβανομένων ενός βίντεο και ηχογραφημένων κασετών. Το πτώμα του Επστάιν μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αλλά, κατά παράβαση του πρωτοκόλλου της φυλακής, το κελί δεν αντιμετωπίστηκε ως τόπος εγκλήματος, ούτε φωτογραφήθηκε το πτώμα του πριν από την απομάκρυνσή του.

«Ο Επστάιν ήταν ένας αλαζόνας άνθρωπος, που πάντα πίστευε ότι ήταν ο εξυπνότερος. Ποτέ δεν αισθάνθηκε ότι είχε κάνει κάτι λάθος. Είχε έναν τεράστιο εγωισμό. Δεν είχα ποτέ την εντύπωση ότι ήταν ο τύπος του ανθρώπου που ένιωθε άσχημα για τις πράξεις του ή ένιωθε ότι δεν θα βγει ποτέ από τη φυλακή επειδή είχε κάνει κάτι λάθος. Είχε μερικούς από τους καλύτερους δικηγόρους της χώρας στη διάθεσή του και αυτοκτόνησε; Δεν βγάζει νόημα», κατέληξε ο κ. Spencer Kuvin.

