Η Τζέιν Φόντα, μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες του Χόλιγουντ, εθεάθη πρόσφατα να μεταφέρεται με αναπηρικό αμαξίδιο στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, προκαλώντας ανησυχία στους θαυμαστές της.

Παρά την εικόνα που προκάλεσε ερωτήματα για την υγεία της, η 88χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε λαμπερή και καλοντυμένη. Φορούσε ένα πολυτελές γούνινο παλτό, μπρονζέ γυαλιά ηλίου και χρυσά κοσμήματα.

Jane Fonda, 88, is pushed in wheelchair at airport after Reiner murders left her 'reeling' https://t.co/okBy7aDOmB — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 18, 2026

Η μεταφορά της με το αναπηρικό αμαξίδιο έγινε από υπάλληλο της αεροπορικής εταιρείας, ενώ η ίδια κρατούσε δύο μικρές τσάντες και οι αποσκευές της βρίσκονταν σε τρόλεϊ. Μέχρι στιγμής, οι εκπρόσωποί της δεν έχουν σχολιάσει το περιστατικό, σύμφωνα με την «Daily Mail».

Η σύνδεσή της με την τραγωδία της οικογένειας Ράινερ

Η δημόσια εμφάνιση της Φόντα έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τις αποκαλύψεις για τη δολοφονία των Ρομπ και Μισέλ Ράινερ, τους οποίους είχε δει το προηγούμενο βράδυ σε χριστουγεννιάτικο πάρτι στο σπίτι του Κόναν Ο’Μπράιεν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος τους, Νικ Ράινερ, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα με ναρκωτικά και ψυχολογικά προβλήματα, είχε έντονη διαμάχη με τους γονείς του κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι η κατάσταση ξέφυγε τόσο πολύ, που κάποιοι σκέφτηκαν να καλέσουν την αστυνομία, όμως ο οικοδεσπότης παρενέβη.

Η Τζέιν Φόντα, ωστόσο, δεν ανέφερε καμία ένταση όταν μίλησε για το ζευγάρι. Σε ανάρτησή της στο Instagram, τους περιέγραψε ως «στοργικούς, έξυπνους και γενναιόδωρους ανθρώπους» και δήλωσε συγκλονισμένη από την τραγική τους απώλεια.

