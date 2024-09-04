Simon Baker: Ο Αυστραλός ηθοποιός οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Ο Αυστραλός ηθοποιός και σκηνοθέτης, Σάιμον Μπέικερ, δήλωσε ένοχος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ σε δικαστήριο της Νέας Νότιας Ουαλίας (NSW). Ο Μπέικερ πιάστηκε μεθυσμένος πίσω από το τιμόνι σε δρόμο κοντά στο σπίτι του, στην περιοχή Byron Bay, τις πρώτες πρωινές ώρες της 20ής Ιουλίου.

Αν και ο ίδιος δεν έδωσε το «παρών» στο δικαστήριο, όπως αναφέρει το BBC, δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι ο 55χρονος δέχθηκε μόνο μία κατηγορία -για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ- το πρώτο του τέτοιο αδίκημα.

Ο διάσημος ηθοποιός έχει πρωταγωνιστήσει στο «Home and Away», στο «The Devil Wears Prada» και κέρδισε υποψηφιότητες για Emmy και Χρυσή Σφαίρα για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην αμερικανική αστυνομική δραματική σειρά «The Mentalist».

Australian actor Simon Baker admits drink driving https://t.co/UEboKkfKgh — BBC News Australia (@BBCNewsAus) September 4, 2024

Μετά από δύο δεκαετίες στο Χόλιγουντ, για τις οποίες απέκτησε αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, ο Baker επέστρεψε στον αυστραλιανό κινηματογράφο και την τηλεόραση, ασχολούμενος με τη σκηνοθεσία και την υποκριτική.

Πρόσφατα ήταν υποψήφιος για τον τίτλο του καλύτερου ηθοποιού στα Logies για τον ρόλο του στην επιτυχημένη σειρά του Netflix, «Boy Swallows Universe». Ο ηθοποιός θα πρέπει να εμφανιστεί και πάλι στο δικαστήριο στις 11 Σεπτεμβρίου, όπου πρόκειται να αντιμετωπίσει την ποινή του.



Πηγή: skai.gr

