Sia: «Οι καλοί μπαμπάδες βρίσκουν δουλειά» – 40.000 δολάρια διατροφή στον πρώην της

Η Sia βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά όχι για τη μουσική της, αλλά για την προσωπική της ζωή, μετά τις αποκαλύψεις για τη διατροφή που καταβάλλει στον πρώην σύζυγό της και τη «σπόντα» που του έριξε δημόσια.

Η Αυστραλή τραγουδίστρια συμφώνησε να καταβάλλει στον πρώην της, Daniel Bernad, το ποσό των 40.000 δολαρίων τον μήνα για τον δύο ετών γιο τους, στο πλαίσιο συμφωνίας κοινής επιμέλειας. Η είδηση έγινε γνωστή μέσω δημοσιεύματος του «PEOPLE» και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας, η Sia προχώρησε σε μια αιχμηρή ανάρτηση στο X, γράφοντας: «Οι καλοί μπαμπάδες βρίσκουν δουλειά», μια φράση που πολλοί εξέλαβαν ως ξεκάθαρο «καρφί» προς τον πρώην σύζυγό της.

Η τραγουδίστρια, κατά κόσμον Sia Furler, κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Μάρτιο του 2025. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί το 2022 και απέκτησε τον γιο του έναν χρόνο αργότερα. Σύμφωνα με τη συμφωνία, η διατροφή ξεκίνησε την 1η Απριλίου 2026 και θα καταβάλλεται μέχρι το παιδί να ενηλικιωθεί ή, αν συνεχίσει το σχολείο, μέχρι τα 19 του χρόνια.

Πέρα από τη μηνιαία διατροφή, η Sia καλύπτει επίσης τα δίδακτρα ιδιωτικού σχολείου, τις εξωσχολικές δραστηριότητες και την ασφάλιση υγείας του παιδιού, ενώ η συμφωνία ορίζει και τον ακριβή καταμερισμό της επιμέλειας και των διακοπών.

Sia Agrees to Pay Over $40k a Month in Child Support to Estranged Husband Daniel Bernad https://t.co/OIbzUY41Mi — People (@people) April 7, 2026

Σε δεύτερη ανάρτησή της, η τραγουδίστρια περιέγραψε τον εαυτό της ως «μια νηφάλια εργαζόμενη μητέρα που προσπαθεί να βρει ηρεμία», τονίζοντας ότι έχει την κύρια επιμέλεια του παιδιού και ότι, ως ο μόνος γονέας με εισόδημα, επωμίζεται το οικονομικό βάρος.

«Αυτή ήταν μια φρικτή χρονιά, αλλά με δίδαξε να διαχειρίζομαι δύσκολες καταστάσεις και να βάζω την οικογένειά μου πρώτη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι προσπαθεί να μην επηρεάζεται από την αρνητικότητα των άλλων.

Η υπόθεση της επιμέλειας είχε οδηγηθεί στα δικαστήρια, με τον Bernad να ζητά αρχικά την αποκλειστική επιμέλεια, κατηγορώντας τη Sia ως «ακατάλληλη και αναξιόπιστη μητέρα» και κάνοντας λόγο για προβλήματα με ουσίες. Η Sia αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι είναι νηφάλια και ότι οι ισχυρισμοί του είναι αβάσιμοι και παραπλανητικοί. Μάλιστα, είχε δηλώσει ότι παρακολουθούσε πρόγραμμα απεξάρτησης με τακτικούς ελέγχους, προκειμένου να αποδείξει ότι το παιδί της δεν βρισκόταν σε κίνδυνο. Τελικά, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα του Bernad για αποκλειστική επιμέλεια, οδηγώντας στη συμφωνία κοινής επιμέλειας που ισχύει σήμερα.

Ο Bernad υποστήριξε επίσης ότι έμεινε χωρίς εισόδημα, αφού εγκατέλειψε την καριέρα του ως ακτινοθεραπευτής για να ιδρύσει μαζί με τη Sia την εταιρεία Modern Medicine, μια κλινική θεραπείας με κεταμίνη. Ωστόσο, σύμφωνα με τα έγγραφα, η τραγουδίστρια σταμάτησε να χρηματοδοτεί την επιχείρηση το 2025, αφήνοντάς τον χωρίς μισθό.

Πηγή: skai.gr

