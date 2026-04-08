Εντ Σίραν: Κλείνει εταιρεία και βάζει στην τσέπη 12 εκατ. λίρες

Ο Εντ Σίραν ετοιμάζεται να εισπράξει περίπου 12 εκατομμύρια λίρες μετά τη διάλυση της εταιρείας που διαχειριζόταν τις περιοδείες του, την ώρα που αποκαλύπτει και μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της προσωπικής του ζωής.

Ο 35χρονος τραγουδιστής κατέθεσε στις 7 Απριλίου τα οικονομικά στοιχεία στο Companies House, προχωρώντας στη διαδικασία κλεισίματος της εταιρείας Hayagota-tourboi Touring LLP, η οποία είχε ιδρυθεί το 2012 και όλα αυτά τα χρόνια αποτέλεσε βασικό όχημα για τα έσοδα των συναυλιών του.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία, η εταιρεία έχει αποφέρει περισσότερα από 400 εκατομμύρια λίρες από την ίδρυσή της, ενώ μόνο για το 2024 κατέγραψε τζίρο 40,3 εκατομμυρίων λιρών. Μετά την εξόφληση των υποχρεώσεων, τα καθαρά κέρδη ανέρχονται σε περίπου 12,5 εκατομμύρια λίρες, ποσό που θα καταλήξει στον ίδιο μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία διάλυσης.

Παρά το «λουκέτο» στην εταιρεία, ο Σίραν δεν εγκαταλείπει τις περιοδείες. Ήδη ξεκίνησε το Loop Tour τον Ιανουάριο με εμφανίσεις σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, ενώ αυτή την περίοδο βρίσκεται σε σύντομο διάλειμμα πριν συνεχίσει τον Μάιο με συναυλίες στη Νότια Αμερική. Παράλληλα, έχει ήδη δημιουργήσει μια νέα εταιρεία με την ονομασία Gingerbread Touring, μέσω της οποίας εκτιμάται ότι θα διαχειρίζεται στο εξής τα έσοδά του από τις περιοδείες του.

Την ίδια στιγμή, ο δημοφιλής καλλιτέχνης μίλησε ανοιχτά για μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής του, αποκαλύπτοντας ότι η σύζυγός του, Τσέρι Σίμπορν, βρίσκεται πλέον «στην άλλη πλευρά» της μάχης με τον καρκίνο. Η διάγνωση έγινε τον Φεβρουάριο του 2022, όταν εκείνη ήταν έξι μηνών έγκυος στο δεύτερο παιδί τους, με τους γιατρούς να εντοπίζουν έναν όγκο στο χέρι της. Όπως περιέγραψε ο ίδιος, εκείνη η περίοδος ήταν από τις πιο δύσκολες της ζωής του, καθώς μέσα στην ίδια εβδομάδα έχασε δύο στενούς φίλους του, τον Τζαμάλ Έντουαρντς και τον Σέιν Γουόρν, ενώ ταυτόχρονα βρισκόταν σε εξέλιξη και η δικαστική διαμάχη για το τραγούδι του «Shape Of You», από την οποία τελικά δικαιώθηκε.

Μετά τη γέννηση της κόρης τους, η Τσέρι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου, καθώς δεν υπήρχαν θεραπευτικές επιλογές που να μπορούν να εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. «Η μέρα που μου είπε ότι έχει καρκίνο ήταν, ίσως, από τις χειρότερες της ζωής μου», ανέφερε ο Σίραν, προσθέτοντας πως πλέον η σύζυγός του είναι καλά στην υγεία της και έχει αναρρώσει πλήρως.

Πηγή: skai.gr

