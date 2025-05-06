Kylie Jenner: Ποζάρει με σέξι μπικίνι και όλοι ζηλεύουν τον Timothee Chalamet (φωτό)

Η Kylie Jenner είναι κορμάρα… Η σύντροφος του Timothee Chalamet - τυχερός ο ηθοποιός- δημοσίευσε αρκετές selfies με μπικίνι από τις πρόσφατες διακοπές της στο Μαϊάμι.

Η ιδρύτρια της Kylie Cosmetics πόζαρε με ένα μικροσκοπικό μαύρο μπικίνι και ένα μαύρο καπέλο των New York Knicks σε στιγμιότυπα που μοιράστηκε στο Instagram με τους followers της. Αρκετοί φίλοι και θαυμαστές δεν μπορούσαν να μην παρατηρήσουν το καπέλο του NBA, το οποίο μπορεί να ανήκει και στον σύντροφό της.

«Ok Knicks hat», σχολίασε στην ανάρτηση η Jordyn Woods, η οποία βγαίνει με τον Karl-Anthony Towns. «Είναι το καπέλο των Knicks για μένα», έγραψε η Adrienne Bailon. «Ο Timothy σε έκανε οπαδό των Knicks; Πραγματικά κερδίσαμε!», πρόσθεσε ένας θαυμαστής της.

Η σταρ των «Kardashians» και ο 29χρονος ηθοποιός βρέθηκαν στην πόλη κατά τη διάρκεια του Grand Prix της Formula 1 στο Μαϊάμι. Ενώ ο Timothee Chalamet φαινομενικά παρακολούθησε τον αγώνα μόνος του, το ζευγάρι, λίγο αργότερα, εθεάθη να διασκεδάζει σε κάποιο πάρτι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Περνούσαν την καλύτερη στιγμή της ζωής τους», δήλωσε άνθρωπος που μίλησε στο «Page Six». Την περασμένη εβδομάδα, η Jenner παρευρέθηκε στο δείπνο της Hailey Bieber στο Μαϊάμι.

Ενώ η σταρ του ριάλιτι εξέφρασε τη συμπάθειά της για τους Knicks με την πρόσφατη ανάρτησή της, αυτή και ο Chalamet εθεάθησαν να φαίνονται ερωτευμένοι, ενώ κάθονταν δίπλα στο γήπεδο σε έναν αγώνα των Los Angeles Lakers την περασμένη Τρίτη.

Η Jenner - η οποία μοιράζεται δύο παιδιά, την 7χρονη κόρη Stormi και τον 3χρονο γιο Aire, με τον πρώην σύντροφό της Travis Scott - και ο σταρ του «Call Me by Your Name» βγαίνουν από το 2023.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.