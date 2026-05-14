Σελένα Γκόμεζ: Τι τρώει μέσα στη μέρα - Τάκος, σοκολάτα και ούτε ένα λαχανικό

Η Σελένα Γκόμεζ μπορεί να είναι μία από τις πιο επιτυχημένες σταρ της γενιάς της, όμως όταν πρόκειται για τη διατροφή της, φαίνεται πως κρατά τα πράγματα πολύ πιο απλά. Kαι σίγουρα όχι τόσο υγιεινά…

Ο σύζυγός της, Μπένι Μπλάνκο, μίλησε για τις διατροφικές της συνήθειες κατά τη διάρκεια ηχογράφησης του podcast της Γκουίνεθ Πάλτροου, «Goop Podcast», στο Δυτικό Χόλιγουντ, λέγοντας με χιούμορ ότι η Γκόμεζ έχει «τη διατροφή ενός πεντάχρονου παιδιού».

Όπως αποκάλυψε, η 33χρονη σταρ αγαπά οτιδήποτε θεωρείται απαγορευμένο για μια ισορροπημένη διατροφή, με τα μπέργκερ, τις τηγανητές πατάτες, τα τάκος και τη σοκολάτα να βρίσκονται ψηλά στη λίστα των αγαπημένων της.

Η αντίδραση της Γκουίνεθ Πάλτροου ήταν άμεση, σχολιάζοντας αστειευόμενη πως κάτι τέτοιο «δεν είναι εγκεκριμένο από το Goop». Ο Μπλάνκο παραδέχθηκε ότι το μοναδικό πιο υγιεινό φαγητό που καταφέρνει να την πείσει να φάει είναι από το Goop Kitchen, την αλυσίδα υγιεινού take away της Πάλτροου. Ακόμη κι εκεί, όμως, η Σελένα Γκόμεζ έχει τον δικό της τρόπο: όταν παραγγέλνει σαλάτα με κοτόπουλο, αφαιρεί ό,τι της αρέσει από πάνω και αφήνει τα πράσινα λαχανικά στον σύζυγό της.

Σύμφωνα με τον Μπένι Μπλάνκο, η Γκόμεζ δεν αγαπά ιδιαίτερα ούτε τα φρούτα ούτε τα λαχανικά, κάτι που δεν μοιάζει καινούριο για όσους παρακολουθούν τη σχέση της με το φαγητό. Παρότι έχει παρουσιάσει τη δική της μαγειρική σειρά, «Selena + Chef», η ίδια έχει παραδεχθεί στο παρελθόν ότι δεν είναι ιδιαίτερα καλή στην κουζίνα.

Το 2011, η τραγουδίστρια είχε νοσηλευτεί λόγω κακής διατροφής, εξηγώντας τότε πως το πρόβλημα δεν ήταν ότι δεν έτρωγε, αλλά ότι δεν έτρωγε σωστά. Παρά τις διατροφικές της αδυναμίες, η Γκόμεζ διαθέτει γυμναστήριο στο σπίτι και συνεργάζεται με προσωπικό γυμναστή. Την ίδια ώρα, έχει μιλήσει ανοιχτά για την πίεση και τα σχόλια που δέχεται κατά καιρούς για το σώμα και τα κιλά της, τονίζοντας πως η κριτική την έχει κουράσει.

Πηγή: skai.gr

