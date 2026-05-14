Εμίλια Κλαρκ: Έκρυψε το ανεύρυσμα από το HBO γιατί φοβόταν ότι θα την απολύσουν

Η Εμίλια Κλαρκ μίλησε με σπάνια ειλικρίνεια για τα δύο ανευρύσματα που παραλίγο να της κοστίσουν τη ζωή στα 20 της. Η ηθοποιός περιέγραψε τον φόβο και την ντροπή που ένιωσε μετά τις σοβαρές περιπέτειες της υγείας της, αλλά και τη βασανιστική σκέψη ότι είχε «ξεγελάσει» τον θάνατο.

Η 39χρονη ηθοποιός, που έγινε παγκοσμίως γνωστή ως Daenerys Targaryen στο «Game of Thrones», παραδέχθηκε ότι μετά το πρώτο ανεύρυσμα δεν φρόντισε καθόλου τον εαυτό της. Αντίθετα, προσπάθησε να κρατήσει κρυφό το πρόβλημα από το HBO και επέστρεψε στη δουλειά μόλις λίγες εβδομάδες αργότερα, φοβούμενη πως οι άνθρωποι της παραγωγής θα τη θεωρούσαν «αδύναμη» ή «εύθραυστη».

Μιλώντας στο podcast της Ελίζαμπεθ Ντέι, «How To Fail», η Κλαρκ περιέγραψε τη στιγμή που υπέστη το πρώτο ανεύρυσμα, το 2011, σε ηλικία 24 ετών, ενώ έκανε γυμναστική. Την προηγούμενη νύχτα είχε έντονο πονοκέφαλο, ανησυχία και άγχος, όμως δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία, καθώς, όπως είπε, είχε συχνά πονοκεφάλους.

Την επόμενη ημέρα, ενώ βρισκόταν στο γυμναστήριο και έκανε σανίδα, ένιωσε ξαφνικά έναν αφόρητο πόνο στο κεφάλι. Τον περιέγραψε σαν «ένα λάστιχο που σπάει γύρω από τον εγκέφαλο», μια τρομακτική πίεση που την έκανε να σταματήσει αμέσως. Λίγο μετά, σύρθηκε μέχρι την τουαλέτα και άρχισε να κάνει εμετό, καταλαβαίνοντας πως κάτι πολύ σοβαρό συνέβαινε.

«Εκείνη τη στιγμή ήξερα ότι παθαίνω βλάβη στον εγκέφαλο», είπε. Η ηθοποιός έχανε και ξανάβρισκε τις αισθήσεις της, μέχρι που κάποιος την εντόπισε και κάλεσε ασθενοφόρο. Στο νοσοκομείο, οι γιατροί -αρχικά- δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι της συνέβαινε, ενώ, σύμφωνα με την ίδια, πίστεψαν ακόμη και ότι μπορεί να είχε κάνει χρήση ουσιών. Τελικά, μια νοσοκόμα που ήταν παντρεμένη με νευροχειρουργό αναγνώρισε τα συμπτώματα.

Μετά το πρώτο ανεύρυσμα, η Εμίλια Κλαρκ εμφάνισε αφασία, δηλαδή δυσκολία στην κατανόηση ή στην παραγωγή λόγου λόγω εγκεφαλικής βλάβης. Για ένα διάστημα δεν μπορούσε καν να θυμηθεί το όνομά της. Παρ’ όλα αυτά, η σκέψη της δεν ήταν στην ανάρρωση, αλλά στη δουλειά.

Όπως παραδέχθηκε, πέρασε τις επόμενες δύο εβδομάδες μαζί με τον ατζέντη της προσπαθώντας να μην ενημερώσει το HBO μέχρι να είναι βέβαιο ότι δεν θα πεθάνει. «Έλεγα συνέχεια ότι πρέπει να πάω στη δουλειά, ότι δεν μπορώ να είμαι στο νοσοκομείο», θυμήθηκε. Οι γιατροί, από την άλλη, της εξηγούσαν πως ο εγκέφαλός της αιμορραγούσε και πως η ανάρρωση θα χρειαζόταν χρόνο.

Μόλις έναν μήνα μετά την έξοδό της από το νοσοκομείο, η Κλαρκ βρισκόταν ξανά μπροστά στις κάμερες, κάνοντας προωθητικές εμφανίσεις για την πρώτη σεζόν του «Game of Thrones», ακόμη υπό την επήρεια μορφίνης. Η ίδια σήμερα αναγνωρίζει πως ένιωθε βαθιά ντροπή για όσα είχαν συμβεί στο σώμα της.

«Ντρεπόμουν τόσο πολύ που μου είχε συμβεί αυτό. Φοβόμουν ότι οι άνθρωποι που με είχαν προσλάβει θα με έβλεπαν ως αδύναμη ή ως κάτι που μπορεί να σπάσει», είπε. Γι’ αυτό και προσπαθούσε να πείσει τους πάντες ότι ήταν καλά.

Η μόνη εξαίρεση ήταν οι δημιουργοί του «Game of Thrones», Ντέιβιντ Μπενιόφ και Νταν Γουάις, στους οποίους είπε τι είχε συμβεί. Όπως εξήγησε, ένιωσε ότι είχε υποχρέωση να τους ενημερώσει, αλλά με τρόπο σχεδόν απολογητικό: ότι δεν πέθανε, άρα όλα ήταν εντάξει. Εκείνοι, όπως λέει, στάθηκαν με καλοσύνη δίπλα της, όμως η ίδια δεν ήθελε κανείς άλλος να μάθει την αλήθεια.

Δύο χρόνια αργότερα, η Κλαρκ ήρθε ξανά αντιμέτωπη με τον θάνατο. Κατά τη διάρκεια εξετάσεων στη Νέα Υόρκη, όπου βρισκόταν για παράσταση στο Μπρόντγουεϊ, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ένα δεύτερο ανεύρυσμα, το οποίο είχε εντοπιστεί από την πρώτη φορά αλλά ήταν τότε πολύ μικρό για να χειρουργηθεί, είχε διπλασιαστεί σε μέγεθος.

Της είπαν ότι η επέμβαση θα ήταν απλή και γρήγορη. Όμως κάτι πήγε στραβά. Η Κλαρκ θυμάται να ξυπνά με τον ίδιο αφόρητο πόνο και τους γιατρούς να της λένε ότι πρέπει να ανοίξουν το κρανίο της για να τη σώσουν. Η επέμβαση είχε αποτύχει, προκαλώντας υπαραχνοειδή αιμορραγία, μια κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη.

Οι γιατροί ενημέρωναν τους γονείς της κάθε μισή ώρα με διαφορετικά σενάρια: ότι μπορεί να πεθάνει, ότι μπορεί να τυφλωθεί, ότι μπορεί να μείνει παράλυτη. Η ίδια δεν έχει αναμνήσεις από εκείνες τις στιγμές, όμως αργότερα έμαθε πως η ζωή της κρεμόταν κυριολεκτικά από μια κλωστή.

Μετά τη δεύτερη αιμορραγία, η ανάρρωση ήταν ακόμη πιο δύσκολη. Η Κλαρκ χρειάστηκε να ξαναμάθει να μιλά και να κινείται, ενώ φοβήθηκε ότι μπορεί να είχε χάσει την ικανότητά της να παίζει. Πιο βαθύ, όμως, ήταν το ψυχολογικό τραύμα. Όπως είπε, μετά το δεύτερο επεισόδιο «έκλεισε» συναισθηματικά και δεν μπορούσε να κοιτάξει τους ανθρώπους στα μάτια. «Ήμουν πεπεισμένη ότι έπρεπε να είχα πεθάνει. Κάθε μέρα σκεφτόμουν ότι δεν έπρεπε να είμαι εδώ, ότι αυτό θα έρθει να με βρει», είπε.

Αυτή η αίσθηση, όπως εξήγησε, την απομόνωσε από τον έξω κόσμο. Και επειδή κανείς δεν μπορούσε να δει εξωτερικά τι είχε περάσει, η ίδια έγινε εξαιρετικά ευαίσθητη και ευάλωτη. Παρά το δεύτερο σοβαρό επεισόδιο, επέστρεψε στη δουλειά μόλις έξι εβδομάδες αργότερα, ξανά για την προώθηση του «Game of Thrones». Η δουλειά, όπως λέει σήμερα, τη βοήθησε να συνεχίσει. «Χωρίς τη δουλειά μου δεν ξέρω τι θα είχα κάνει», παραδέχθηκε.

Ταυτόχρονα, όμως, αναγνωρίζει ότι δεν έδειξε καμία καλοσύνη στον εαυτό της. Δεν του έδωσε χρόνο, δεν του επέτρεψε να αναρρώσει, δεν του πρόσφερε επιείκεια. Αντίθετα, έβλεπε όσα της συνέβησαν σαν αποτυχία. Το 2019, η Εμίλια Κλαρκ ίδρυσε μαζί με τη μητέρα της, Τζένι, τη φιλανθρωπική οργάνωση SameYou, που στηρίζει ανθρώπους οι οποίοι αναρρώνουν από εγκεφαλικές κακώσεις και εγκεφαλικά επεισόδια. Η απόφαση ήρθε μετά τη δική της εμπειρία και τη διαπίστωση ότι οι υπηρεσίες αποκατάστασης είναι συχνά υποστελεχωμένες και ανεπαρκείς.

Πηγή: skai.gr

