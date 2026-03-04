Σελένα Γκόμεζ-Μπένι Μπλάνκο: Η διπολική διαταραχή και οι «στιγμές μανίας»

Η Σελένα Γκόμεζ και ο σύζυγός της, Μπένι Μπλάνκο, μίλησαν ανοιχτά για το πώς διαχειρίζονται μαζί τη διπολική της διαταραχή. Η καλλιτέχνις εμφανίστηκε στο podcast του Μπλάνκο, «Friends Keep Secrets», και σε μια συζήτηση με τον καλύτερό του φίλο, Lil Dicky, και τη σύζυγό του, Kristin Batalucco, η πρώην σταρ του Disney Channel μίλησε για τα ζητήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει.

Περιέγραψε τη διάγνωση της διπολικής διαταραχής ως «περίπλοκη», εξηγώντας ότι η πορεία της περιλάμβανε πολλούς διαφορετικούς θεραπευτές και τέσσερις διαφορετικές φορές σε κέντρα αποκατάστασης. Ο 37χρονος Μπένι Μπλάνκο πρόσθεσε ότι η σύζυγός του κάποιες φορές είχε επεισόδια «μανίας», χωρίς να καταλαβαίνει τι ακριβώς συνέβαινε εκείνη τη στιγμή.

«Αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι το περνάει, αφού έχει συμβεί, και μερικές φορές δεν θυμάται καν τι έγινε όσο συνέβαινε», είπε. «Είναι ένα πολύ λεπτό θέμα, γιατί τεχνικά δεν πρέπει να μιλάς στο άτομο γι’ αυτό όσο βρίσκεται βαθιά μέσα στο επεισόδιο. Ακόμα και όταν βγαίναμε ραντεβού, είναι τόσο συνειδητοποιημένη για τον εαυτό της».

Η 33χρονη Σελένα Γκόμεζ εξήγησε ότι δεν ντρέπεται για τα μανιακά επεισόδια και ότι το να τα «αναγνωρίζει» τη βοηθά να τα αντιμετωπίζει πιο γρήγορα. «Αλλά είναι πολύ βοηθητικό να έχεις έναν σύντροφο που καταλαβαίνει πού βρίσκεσαι συναισθηματικά και σε συναντά εκεί που είσαι, και έτσι σταδιακά καταλαβαίνεις τι συμβαίνει», ανέφερε για τον σύζυγό της. Η Γκόμεζ πρόσθεσε ότι η διάγνωση τής επέτρεψε να ζει τη ζωή της «πιο ελεύθερα» και τη βοήθησε να κατανοήσει καλύτερα τις αντιδράσεις της. «Αντιδρούσα από φόβο, από αγάπη, από πάθος. Όλα αυτά τα συναισθήματα δεν είχα μια συνέπεια», θυμήθηκε. «Ήταν τρελό».

Η τραγουδίστρια του «Hands to Myself» αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι έχει διπολική διαταραχή το 2020, μετά από μια δημόσια ψυχική κατάρρευση το 2018. Τον Οκτώβριο του 2024 είχε δηλώσει ότι όταν περνά μια δύσκολη μέρα ψυχικά, επιλέγει να βρίσκεται μόνο με ένα ή δύο άτομα που εμπιστεύεται.

Benny Blanco and Selena Gomez detail how they cope with her bipolar disorder and ‘moments of mania’ https://t.co/Dr6Y3gdcV2 pic.twitter.com/e7i559j6g2 — Page Six (@PageSix) March 4, 2026

«Μερικές φορές το να απομονώνομαι όταν δεν αισθάνομαι καλά μπορεί να είναι τρομακτικό. Κάνω πολλές σκέψεις», είπε σε μια συνέντευξη στο Instagram. «Αλλά αν είμαι γύρω από ανθρώπους που με κάνουν να νιώθω καλά και να αισθάνομαι ότι μπορώ να πω τα πάντα, αυτό πάντα βοηθά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.