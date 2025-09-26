Ο Σάσα Μπάρον Κοέν (Sacha Baron Cohen) φέρεται να έχει ξεπεράσει το διαζύγιό του με την Ίσλα Φίσερ, αφού πλέον ο ηθοποιός βγαίνει με ένα 27χρονο μοντέλο του OnlyFans. Ο 53χρονος ηθοποιός χώρισε από την 49χρονη Αυστραλή ηθοποιό στα τέλη του 2023, μετά από 14 χρόνια γάμου και τρία παιδιά.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», ο Σάσα έχει αρχίσει να βγαίνει με την Χάνα Πάλμερ, 27 ετών, αφού οι δύο τους συναντήθηκαν στο πάρτι γενεθλίων του Τάικα Γουαϊτίτι τον περασμένο μήνα, στο οποίο παρευρέθηκαν πολλοί διάσημοι.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun», ο ηθοποιός, γνωστός για τους εμβληματικούς κωμικούς ρόλους του Ali G και Μποράτ (Borat), και το μοντέλο εθεάθησαν να φεύγουν από ένα εστιατόριο μετά από ένα δείπνο, πριν βγουν χωριστά, αλλά να μπαίνουν στην ίδια λιμουζίνα. «Δείπνησαν για, περίπου, δύο ώρες και φαινόντουσαν να περνάνε καλά μαζί. Παρά τη διαφορά ηλικίας, τα πήγαιναν πολύ καλά και φαινόταν να έχουν πολλά να συζητήσουν», ανέφερε άνθρωπος που μίλησε στο μέσο.

Το ζευγάρι συναντήθηκε για πρώτη φορά στο πάρτι για τα 50ά γενέθλια του Τάικα Γουαϊτίτι και της ποπ σταρ συζύγου του, Rita Ora, που διοργανώθηκε τον περασμένο μήνα στην Ίμπιζα.

Tomorrow's front page: Is it cos I is 'avin a mid-life crisis?https://t.co/PzqVNqC2jS pic.twitter.com/DkS1VykOYV — The Sun (@TheSun) September 25, 2025

Το ζευγάρι νοίκιασε μια βίλα στο ισπανικό νησί, όπου προσκάλεσε αστέρες πρώτης γραμμής, όπως η Kate Moss, ο Matt Damon, ο Sebastian Stan και η Natasha Lyonne. Στη λίστα των καλεσμένων ήταν επίσης ο Σάσα και η Χάνα, που είναι φίλη της Rita, και οι δύο φωτογραφήθηκαν να διασκεδάζουν στο πάρτι.«Η Χάνα είναι ένα πολύ διασκεδαστικό κορίτσι και είναι τόσο έξυπνη όσο και όμορφη. Ο Σάσα είναι πολύ τυχερός που κατάφερε να βγει ραντεβού μαζί της. Είναι πραγματικά πολύ καλή επιλογή», ανέφερε πηγή που μίλησε στο ίδιο μέσο.

Πηγή: skai.gr

