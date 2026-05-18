Σακίρα: Αθωώθηκε για φοροδιαφυγή - Το ισπανικό Δημόσιο της επιστρέφει 60 εκατ. ευρώ

Δικαστήριο της Ισπανίας απάλλαξε την Κολομβιανή τραγουδίστρια της ποπ, Σακίρα, από την κατηγορία της φορολογικής απάτης και ακύρωσε το πρόστιμο ύψος 55 εκατομμυρίων ευρώ που της είχαν επιβάλει το 2021 οι ισπανικές φορολογικές αρχές, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που είδε σήμερα το Reuters.

A Spanish court acquitted Shakira in a tax fraud case, ordering the government to return more than $64 million in wrongly imposed fines and interest, a court document said. https://t.co/pgBdbAM8n9 May 18, 2026

Εξετάζοντας έφεση που είχε καταθέσει η τραγουδίστρια το δικαστήριο διέταξε το υπουργείο Οικονομικών να της επιστρέψει πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ από τα πρόστιμα που είχε καταβάλει, μαζί με τους τόκους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο δικαστής έκρινε ότι οι αρχές απέτυχαν να αποδείξουν ότι η Σακίρα πέρασε περισσότερες από 183 ημέρες στην Ισπανία το 2011, όπως απαιτεί ο ισπανικός νόμος για να θεωρείται κάποιος ότι έχει φορολογική έδρα στη χώρα.

#ÚltimaHora🔴 Shakira queda absuelta de fraude fiscal y Hacienda tendrá que devolverle 60 millones de euros más intereses https://t.co/Ww9r1Zizmo — EL MUNDO (@elmundoes) May 18, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.