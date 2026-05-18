Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σακίρα: Αθωώθηκε για φοροδιαφυγή - Το ισπανικό Δημόσιο της επιστρέφει 60 εκατ. ευρώ

Ο δικαστής έκρινε ότι οι αρχές απέτυχαν να αποδείξουν ότι η Σακίρα πέρασε περισσότερες από 183 ημέρες στην Ισπανία το 2011, όπως απαιτεί ο ισπανικός νόμος

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Σακίρα

Δικαστήριο της Ισπανίας απάλλαξε την Κολομβιανή τραγουδίστρια της ποπ, Σακίρα, από την κατηγορία της φορολογικής απάτης και ακύρωσε το πρόστιμο ύψος 55 εκατομμυρίων ευρώ που της είχαν επιβάλει το 2021 οι ισπανικές φορολογικές αρχές, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που είδε σήμερα το Reuters.

Εξετάζοντας έφεση που είχε καταθέσει η τραγουδίστρια το δικαστήριο διέταξε το υπουργείο Οικονομικών να της επιστρέψει πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ από τα πρόστιμα που είχε καταβάλει, μαζί με τους τόκους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο δικαστής έκρινε ότι οι αρχές απέτυχαν να αποδείξουν ότι η Σακίρα πέρασε περισσότερες από 183 ημέρες στην Ισπανία το 2011, όπως απαιτεί ο ισπανικός νόμος για να θεωρείται κάποιος ότι έχει φορολογική έδρα στη χώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σακίρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
68 0 Bookmark