«Η άνοια είναι δύσκολη»: Ο Μπρους Γουίλις αγαπούσε τα Χριστούγεννα, οι γιορτές είναι διαφορετικές πια…

Η Έμα Χέμινγκ περιέγραψε πώς προσεγγίζει η οικογένειά της πλέον τις γιορτές μαζί με τον Μπρους Γουίλις, ο οποίος δίνει μάχη με την άνοια, τονίζοντας ότι παρά τις αλλαγές στην καθημερινότητά τους, τα Χριστούγεννα παραμένουν χαρούμενα, αλλά διαφορετικά.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «People» είπε: «Οι γιορτές είναι χαρούμενες, απλώς είναι διαφορετικές. Ο Μπρους αγαπούσε τα Χριστούγεννα και μας αρέσει να τα γιορτάζουμε μαζί του. Απλώς, πλέον είναι διαφορετικά, οπότε προσαρμοστήκαμε σε αυτό».

Emma Heming Willis Says Holidays Are Still 'Joyous' with Husband Bruce Willis: 'It Just Looks Different' (Exclusive) https://t.co/0qDoI1dYNw — People (@people) November 27, 2025

Ο 70χρονος ηθοποιός διαγνώστηκε το 2022 με αφασία και στη συνέχεια με μετωποκροταφική άνοια. Η Χέμινγκ έχει μιλήσει για την πορεία της υγείας του σε συνεντεύξεις της, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσα από το βιβλίο της «The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path», ενώ πρόσφατα αποκάλυψε ότι ο Γουίλις ζει σε διαφορετικό σπίτι από αυτό όπου μένει εκείνη με τις κόρες τους.

Η μετωποκροταφική άνοια (Frontotemporal Dementia) προσβάλλει τον μετωπιαίο και τον κροταφικό λοβό του εγκεφάλου. Αποτελεί μία από τις συχνότερες μορφές άνοιας. Πρόκειται για μια μη αναστρέψιμη κατάσταση, η οποία οφείλεται σε νευροεκφυλιστικές αλλοιώσεις του εγκεφάλου. Ενδεχομένως, είναι η πιο δύσκολη μορφή άνοιας στη διαχείρισή της. Πρωταρχικό σύμπτωμα της νόσου είναι οι διαταραχές στη συμπεριφορά και στην προσωπικότητα του ατόμου.

«Η άνοια είναι δύσκολη, αλλά υπάρχει ακόμη και χαρά μέσα σε αυτήν. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μην παρουσιάζουμε μόνο μια αρνητική εικόνα γύρω από την άνοια. Ακόμη γελάμε. Υπάρχει ακόμη χαρά. Απλώς είναι διαφορετική», δήλωσε η ίδια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.