Robert De Niro: Η σύντροφός του είχε επιπλοκές μετά τον τοκετό

Η φίλη του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Tiffany Chen, είχε επιπλοκές μετά τον τοκετό. Το ζευγάρι απέκτησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Η 45χρονη, η οποία γέννησε το κοριτσάκι της Gia τον Απρίλιο, δήλωσε στο CBS ότι η μητρότητα δεν ήταν και τόσο ομαλή.

Η Chen ανέλυσε λεπτομερώς τις επιπλοκές που αντιμετώπισε μετά τον τοκετό, στην πρώτη της συνέντευξη μετά την υποδοχή του πρώτου τους παιδιού, η οποία θα μεταδοθεί την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023.

Ενώ ο διάσημος ηθοποιός έχει παραμείνει, σε μεγάλο βαθμό, σιωπηλός σχετικά με τον ερχομό της κόρης τους, αποκάλυψε πρόσφατα ότι τα έξι μεγαλύτερα παιδιά του δεν έχουν γνωρίσει ακόμα το κοριτσάκι του. Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και η Chen καλωσόρισαν την Gia στις 6 Απριλίου.

