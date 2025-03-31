Λογαριασμός
Πρώην μοντέλο του «Playboy» ξόδεψε πάνω από 51.000 δολάρια για να μοιάζει με WAG – Έχει προσόντα το κορίτσι… (φωτό)

Παρά την πολυτελή ζωή που ζει τώρα, η Hanniely δήλωσε ότι δεν ξόδεψε τα χρήματα για όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις της με σκοπό να την περάσουν για διάσημη σύζυγο

Ravena Hanniely

Μπορεί να είναι μόλις 24 ετών και να έχει φιλοξενηθεί στις σελίδες του «Playboy», ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε τη Ravena Hanniely να ξοδέψει το αστρονομικό ποσό των 51.000 δολαρίων σε πλαστικές για να μοιάζει με WAG (ο αγγλικός όρος για να περιγράψει τις συζύγους και τις συντρόφους αθλητών).

Η Ravena Hanniely, η οποία παραδέχτηκε ότι έκανε ρινοπλαστική, πλαστική στήθους και πολλές ακόμη επεμβάσεις δηλώνει περήφανη που συχνά την περνούν για σύζυγο επαγγελματία αθλητή. Μεγάλο κατόρθωμα, όχι αστεία… 

Ravena Hanniely

Ravena Hanniely

Η ίδια λέει ότι όταν επισκέπτεται ακριβά εστιατόρια γίνεται αποδέκτης ειδικής φροντίδας. «Μια φορά έφτασα σε ένα εστιατόριο χωρίς κράτηση και με έβαλαν στο καλύτερο τραπέζι. Επίσης, μια άλλη φορά ένας σερβιτόρος δήλωσε θαυμαστής του "συζύγου" μου. Με καλούν σε VIP εκδηλώσεις, χωρίς να το ζητήσω, και στα ταξίδια μένω στα καλύτερα δωμάτια, επειδή πιστεύουν ότι συνοδεύω κάποιον διάσημο», αποκάλυψε η 24χρονη. 

Παρά την πολυτελή ζωή που ζει τώρα, η Hanniely δήλωσε ότι δεν ξόδεψε τα χρήματα για όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις της με σκοπό να την περάσουν για διάσημη σύζυγο.

Ravena Hanniely

Ravena Hanniely

«Έκανα αυτές τις αλλαγές για τον εαυτό μου, επειδή το ήθελα. Αλλά κατέληξα να γίνω το στερεότυπο της τέλειας συζύγου ποδοσφαιριστή. Δυστυχώς ή ευτυχώς, έτσι δεν είναι;».

Ravena Hanniely

Όσο για το πώς αισθάνονται οι άνθρωποι στη ζωή της Hanniely για τη νέα της εμφάνιση, η ίδια απαντά: «Δεν είχαν ποτέ κανένα πρόβλημα με τα σέξι ρούχα μου, τα μεγάλα χείλη μου ή τις πλαστικές επεμβάσεις. Ξέρω ότι πάντα θα υπάρχει κριτική, αλλά συνεχίζω να φοράω αυτό που μου αρέσει και να νιώθω όλο και καλύτερα με τον εαυτό μου», κατέληξε. 

Ravena Hanniely

Ravena Hanniely

Πηγή: skai.gr

TAGS: μοντέλο Playboy
