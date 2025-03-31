Μπορεί να είναι μόλις 24 ετών και να έχει φιλοξενηθεί στις σελίδες του «Playboy», ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε τη Ravena Hanniely να ξοδέψει το αστρονομικό ποσό των 51.000 δολαρίων σε πλαστικές για να μοιάζει με WAG (ο αγγλικός όρος για να περιγράψει τις συζύγους και τις συντρόφους αθλητών).

Η Ravena Hanniely, η οποία παραδέχτηκε ότι έκανε ρινοπλαστική, πλαστική στήθους και πολλές ακόμη επεμβάσεις δηλώνει περήφανη που συχνά την περνούν για σύζυγο επαγγελματία αθλητή. Μεγάλο κατόρθωμα, όχι αστεία…

Η ίδια λέει ότι όταν επισκέπτεται ακριβά εστιατόρια γίνεται αποδέκτης ειδικής φροντίδας. «Μια φορά έφτασα σε ένα εστιατόριο χωρίς κράτηση και με έβαλαν στο καλύτερο τραπέζι. Επίσης, μια άλλη φορά ένας σερβιτόρος δήλωσε θαυμαστής του "συζύγου" μου. Με καλούν σε VIP εκδηλώσεις, χωρίς να το ζητήσω, και στα ταξίδια μένω στα καλύτερα δωμάτια, επειδή πιστεύουν ότι συνοδεύω κάποιον διάσημο», αποκάλυψε η 24χρονη.

An ex-Playboy model spent over $51K to look like a WAG – which now gets her free hotel upgrades and access to VIP areas ‘without even asking’ https://t.co/DBdkRY0NUJ pic.twitter.com/ZPYgMSsIL0 — New York Post (@nypost) March 30, 2025

Παρά την πολυτελή ζωή που ζει τώρα, η Hanniely δήλωσε ότι δεν ξόδεψε τα χρήματα για όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις της με σκοπό να την περάσουν για διάσημη σύζυγο.

«Έκανα αυτές τις αλλαγές για τον εαυτό μου, επειδή το ήθελα. Αλλά κατέληξα να γίνω το στερεότυπο της τέλειας συζύγου ποδοσφαιριστή. Δυστυχώς ή ευτυχώς, έτσι δεν είναι;».

Όσο για το πώς αισθάνονται οι άνθρωποι στη ζωή της Hanniely για τη νέα της εμφάνιση, η ίδια απαντά: «Δεν είχαν ποτέ κανένα πρόβλημα με τα σέξι ρούχα μου, τα μεγάλα χείλη μου ή τις πλαστικές επεμβάσεις. Ξέρω ότι πάντα θα υπάρχει κριτική, αλλά συνεχίζω να φοράω αυτό που μου αρέσει και να νιώθω όλο και καλύτερα με τον εαυτό μου», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.