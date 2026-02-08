Πρώην εισαγγελέας για Μάικλ Τζάκσον: «Κακοποιούσε παιδιά χωρίς συνέπειες...»

Έντονες αντιδράσεις προκαλούν οι δηλώσεις πρώην εισαγγελέα της Καλιφόρνιας σχετικά με τον Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν παιδεραστής και κατάφερε επί χρόνια να αποφεύγει τις συνέπειες των πράξεών του χάρη στη φήμη και τη γοητεία του.

Ο Ρον Ζόνεν, πρώην ανώτερος αναπληρωτής εισαγγελέας της κομητείας Σάντα Μπάρμπαρα και ένας από τους βασικούς εισαγγελείς στη δίκη του 2005, εμφανίζεται στη νέα τηλεοπτική σειρά του Channel 4 με τίτλο «The Trial» και δηλώνει ότι ο «βασιλιάς της ποπ» κακοποιούσε παιδιά. Όπως υποστηρίζει, ο Τζάκσον θα έπρεπε να είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης έως και 20 ετών για την κακοποίηση του Γκάβιν Αρβίζο, ενός παιδιού που είχε επιβιώσει από καρκίνο.

Παρότι ο Μάικλ Τζάκσον αθωώθηκε το 2005 από και τις 14 κατηγορίες –μεταξύ των οποίων σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, μέθη παιδιού με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, απόπειρα κακοποίησης και συνωμοσία για την κράτηση του παιδιού και της οικογένειάς του στο ράντσο Neverland– ο Ζόνεν επιμένει ότι η αθώωση δεν αντανακλούσε την πραγματικότητα.

Michael Jackson ‘was a pedophile who could abuse children almost with impunity’ claims prosecutor who tried King of Pop https://t.co/nDLCMzbTT5 pic.twitter.com/pUX30ejB06 — New York Post (@nypost) February 7, 2026

«Από τη σκοπιά της εισαγγελίας, γνωρίζαμε ότι είχαμε να κάνουμε με έναν παιδεραστή, και μάλιστα έναν παιδεραστή που μπορούσε να κακοποιεί παιδιά σχεδόν ατιμώρητα», δηλώνει χαρακτηριστικά στη σειρά.

Ο πρώην εισαγγελέας υποστηρίζει επίσης ότι ο Τζάκσον είχε διαπράξει κακοποιήσεις και πριν από το 2003, οι οποίες όμως δεν περιλαμβάνονταν στο κατηγορητήριο. Κατά την άποψή του, η παγκόσμια φήμη και η φιλανθρωπική εικόνα του καλλιτέχνη επηρέασαν καθοριστικά την κρίση των ενόρκων.

Τις απόψεις του Ζόνεν ενισχύει και ένας από τους ενόρκους της δίκης, ο Ρέιμοντ Χάλτμαν, ο οποίος εμφανίζεται στην εκπομπή και δηλώνει: «Πραγματικά πίστευα ότι ο Μάικλ Τζάκσον ήταν παιδόφιλος. Το πίστευα τότε και το πιστεύω ακόμη. Όμως, έπρεπε να του δώσω το πλεονέκτημα της αμφιβολίας».

Η σειρά «The Trial» αναφέρεται επίσης στους Γουέιντ Ρόμπσον και Τζέιμς Σέιφετσακ, οι οποίοι κατήγγειλαν χρόνια αργότερα τον Τζάκσον για μακροχρόνια σεξουαλική κακοποίηση στο ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland» το 2019. Ο Ζόνεν εκτιμά ότι αν είχαν μιλήσει την εποχή της δίκης στη Σάντα Μαρία, το αποτέλεσμα πιθανότατα θα ήταν διαφορετικό, αν και δηλώνει ότι κατανοεί τη δυσκολία των θυμάτων να αποκαλύψουν τέτοιες εμπειρίες.

Ο πρώην εισαγγελέας υποστηρίζει ότι η εικόνα του «σύγχρονου Πίτερ Παν» που καλλιεργούσε ο Τζάκσον ήταν παραπλανητική και ότι στην πραγματικότητα αναζητούσε παιδιά για να τα φέρει κοντά του, με τον Γκάβιν Αρβίζο να αποτελεί, όπως λέει, τον βασικό στόχο της προσοχής του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.