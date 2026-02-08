Μια από τις πιο θρυλικές κωμικές στιγμές στην ιστορία των χολιγουντιανών βραβείων συνέβη το 2003, στα βραβεία Critics' Choice Awards.

Ο Τζακ Νίκολσον είχε κερδίσει το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου (για την ταινία About Schmidt), από κοινού με τον Ντάνιελ Ντέι Λιούις για άλλη ταινία.



Ανεβαίνοντας στη σκηνή, ο Νίκολσον παραδέχτηκε μπροστά στις κάμερες: "Συνήθως δεν ‘’φτιάχνομαι’’ τόσο πολύ (baked) όταν είμαι στην τηλεόραση". Η λέξη "baked" στην αμερικανική αργκό αναφέρεται συνήθως στην επήρεια μαριχουάνας.



Βλέποντας ότι δεν μπορούσε να βγάλει εύκολα λόγο, φώναξε στη σκηνή τον Ρόμπιν Γουίλιαμς (ο οποίος ήταν επίσης υποψήφιος στην ίδια κατηγορία και καθόταν στην πλατεία) λέγοντας: "Ρόμπιν, θα ανέβεις πάνω να βγάλεις τον πιο αστείο ευχαριστήριο λόγο που έχω βγάλει ποτέ;".



Ο Ρόμπιν Γουίλιαμς ανέβηκε αμέσως και άρχισε να αυτοσχεδιάζει με τον δικό του μοναδικό, καταιγιστικό τρόπο, προσποιούμενος ότι είναι ο Νίκολσον, ενώ ο Τζακ Νίκολσον και το κοινό γελούσαν με την καρδιά τους.



Αν και μεγάλος ηθοποιός ήταν εμφανώς υπό την επήρεια ουσιών, η χημεία του με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς μετέτρεψε μια δυνητικά άβολη στιγμή σε ένα θρυλικό περιστατικό.



