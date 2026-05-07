Πρισίλα Πρίσλεϊ: Ο θάνατος της Λίζα Μαρί διέλυσε την οικογένειά μας

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ μίλησε για τις βαθιές πληγές που άφησε στην οικογένεια ο θάνατος της κόρης της, Λίζα Μαρί, υπογραμμίζοντας ότι η απώλεια απομάκρυνε τους ανθρώπους που κάποτε ήταν πολύ δεμένοι μεταξύ τους.

Η 80χρονη πρώην σύζυγος του Έλβις Πρίσλεϊ εμφανίστηκε σε εκδήλωση στο Λας Βέγκας μαζί με τον γιο της, Ναβαρόνε Γκαριμπάλντι Γκαρσία (Navarone Garibaldi Garcia) και αναφέρθηκε στη δύσκολη πραγματικότητα που ακολούθησε μετά τον θάνατο της μοναχοκόρης της τον Ιανουάριο του 2023.

«Κατά κάποιον τρόπο μάς χώρισε», είπε συγκινημένη, εξηγώντας ότι παλαιότερα η οικογένεια συγκεντρωνόταν συχνά γύρω από το ίδιο τραπέζι, περνούσε χρόνο μαζί και διατηρούσε στενούς δεσμούς. Όμως οι αλλεπάλληλες τραγωδίες τα «γκρέμισαν» όλα.

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ πέθανε σε ηλικία 54 ετών από επιπλοκές που προκλήθηκαν από απόφραξη του λεπτού εντέρου, αφήνοντας πίσω τις δίδυμες κόρες της, Χάρπερ και Φίνλεϊ Λόκγουντ, αλλά και την πρωτότοκη κόρη της, Ράιλι Κίοου. Ο θάνατός της ήρθε μόλις τρία χρόνια μετά την αυτοκτονία του γιου της, Μπέντζαμιν Κίοου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2020 σε ηλικία μόλις 27 ετών.

Ο γιος της Πρισίλα, Ναβαρόνε, υποστήριξε ότι η πρώτη μεγάλη ρωγμή στην οικογένεια δημιουργήθηκε ακριβώς μετά την απώλεια του Μπέντζαμιν. Όπως είπε, αντί η τραγωδία να ενώσει τα μέλη της οικογένειας, τελικά τους απομάκρυνε ακόμη περισσότερο, καθώς ο καθένας διαχειρίστηκε το πένθος διαφορετικά.

«Ο καθένας πενθεί με τον δικό του τρόπο. Υπήρξαν θυμοί, ενοχές, διαφορετικά συναισθήματα. Κι αυτό μάς απομάκρυνε περισσότερο», εξήγησε. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος θεωρεί πως μετά τον θάνατο της Λίζα Μαρί η οικογένεια προσπαθεί σταδιακά να ξαναβρεί τις ισορροπίες της.

Η σχέση ανάμεσα στην Πρισίλα Πρίσλεϊ και τη Λίζα Μαρί είχε περάσει πολλές κρίσεις στο παρελθόν, όμως οι δυο τους είχαν εμφανιστεί μαζί λίγες μόλις ημέρες πριν από τον θάνατό της στις Χρυσές Σφαίρες, στηρίζοντας τον Όστιν Μπάτλερ για την ερμηνεία του ως Έλβις Πρίσλεϊ στην κινηματογραφική βιογραφία του θρυλικού τραγουδιστή.

Μετά τον θάνατο της Λίζα Μαρί ξέσπασε και μια σκληρή δικαστική διαμάχη γύρω από τη διαθήκη της, η οποία προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη ένταση μέσα στην οικογένεια. Η Πρισίλα αμφισβήτησε τροποποίηση της διαθήκης του 2016 που την απομάκρυνε από τη διαχείριση της περιουσίας της κόρης της και όριζε ως διαχειριστές τη Ράιλι Κίοου και τον αδελφό της Μπέντζαμιν. Παρότι οι δύο πλευρές κατέληξαν τελικά σε εξωδικαστικό συμβιβασμό και δήλωσαν δημόσια ότι οι σχέσεις τους είναι καλές, αργότερα αποκαλύφθηκαν επιστολές που έδειχναν πόσο βαθιά είχε τραυματιστεί η οικογένεια.

Η οικογένεια Πρίσλεϊ κουβαλά εδώ και δεκαετίες μια βαριά κληρονομιά τραγωδιών. Ο Έλβις Πρίσλεϊ πέθανε το 1977 όταν η Λίζα Μαρί ήταν μόλις εννέα ετών, ενώ η ίδια πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής της παλεύοντας με προσωπικούς δαίμονες, εξαρτήσεις και τρομερή πίεση λόγω του διάσημου ονόματός της.

