Πρίγκιπας Χάρι: Λένε πως δεν τον ενδιαφέρει η φιλανθρωπία αφότου παντρεύτηκε

Ο πρίγκιπας Χάρι «κατηγορείται» ότι έχασε το ενδιαφέρον του για τη φιλανθρωπία αφότου παντρεύτηκε τη Μέγκαν Μαρκλ και μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το παραπάνω εκτιμά ο αρχηγός της Khoabane Theko, αδελφός του πρίγκιπα Seeiso στο Λεσότο, ιδρυτής της φιλανθρωπικής οργάνωσης Sentebale.

Η Μέγκαν Μαρκλ «δεν ήρθε ποτέ» στη χώρα όπου ιδρύθηκε η φιλανθρωπική οργάνωση Sentebale του πρίγκιπα Χάρι, σύμφωνα με τον τοπικό αρχηγό, ο οποίος υποστήριξε ότι η δούκισσα παραμένει ένα «μακρινό πρόσωπο» για τους ανθρώπους εκεί.

Η Sentebale είναι φιλανθρωπική οργάνωση που ίδρυσε ο Χάρι το 2006, σε συνεργασία με τον πρίγκιπα Seeiso του Λεσότο, για να βοηθά παιδιά που πλήττονται από τον HIV/AIDS και τη φτώχεια στη Νότια Αφρική.

Η οργάνωση έχει αναπτύξει διάφορες πρωτοβουλίες για να βελτιώσει τη ζωή αυτών των παιδιών, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα.

Ο αρχηγός Khoabane Theko εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ο πρίγκιπας Χάρι έχει απομακρυνθεί από τη φιλανθρωπία μετά τον γάμο του και τη μετακόμισή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τον τοπικό αρχηγό, ο Χάρι δεν έχει δείξει το ίδιο ενδιαφέρον για τη Sentebale, κάτι που οδήγησε στην υποβάθμιση του έργου της οργάνωσης.

Το τελευταίο ταξίδι του Χάρι στο Λεσότο έγινε τον Οκτώβριο του 2024, και ήταν η πρώτη του επίσκεψη εκεί μετά από έξι χρόνια.

Ο Theko αναφέρει πως ο Χάρι είχε μιλήσει με έντονη αφοσίωση στην αρχή της οργάνωσης, αναφέροντας τη μητέρα του, την πριγκίπισσα Νταϊάνα, και την αγάπη της για την Αφρική. Ωστόσο, πιστεύει ότι η απομάκρυνση του πρίγκιπα Χάρι από την οργάνωση έχει καταστρέψει το πνεύμα της.

«Είναι μια αγαπημένη φιγούρα, αλλά η απώλεια του ενδιαφέροντός του έχει σκοτώσει εντελώς το πνεύμα της επιβίωσης της Sentebale. Δεν τον έχω δει από τότε που παντρεύτηκε», περιγράφει.

«Εκπλήσσομαι που παραιτείται από το [φιλανθρωπικό ίδρυμα], επειδή είναι υπό την κληρονομιά της μητέρας του και πίστευα ότι θα ήθελε να πεθάνει γι' αυτό. Εκτός εάν είναι διατεθειμένος να έρθει μετά και να έρθει να το διορθώσει και να το πάρει πίσω, γιατί δεν πιστεύω ότι του είναι εύκολο να θέλει να το εγκαταλείψει», τόνισε.

