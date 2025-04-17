Η Kate Middleton δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο μοιράζεται τη βαθιά της σύνδεση με τη φύση και τη δύναμη που της έχει προσφέρει σε δύσκολες περιόδους της ζωής της. Το βίντεο αναρτήθηκε στον κοινό λογαριασμό Instagram του Πρίγκιπα και της Πριγκίπισσας της Ουαλίας, και δείχνει την Kate να περπατά στη φύση, στην περιοχή της Λίμνης (Lake District), συνομιλώντας με τον επικεφαλής προσκόπων, Dwayne Fields.

Κατά τη διάρκεια του βίντεο, η Kate αναφέρει πως η φύση είναι «πολύ σημαντική για μένα, ένα μέρος όπου μπορώ να βρω ισορροπία και γαλήνη μέσα σε έναν κατά τα άλλα πολύ πολυάσχολο κόσμο». Ο Dwayne συμφωνεί και επισημαίνει πόσο κρίσιμο είναι να ενισχύσουμε τη σύνδεση των νέων με τη φύση. Όπως λέει, πρέπει να «δημιουργήσουμε μια γενιά που αγαπά τον φυσικό κόσμο και ενδιαφέρεται πραγματικά για την προστασία του».

Μια Χρονιά-Καταφύγιο

Αυτό το βίντεο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εμφανίσεων όπου η Kate αναδεικνύει τη σημασία της φύσης στη ζωή της, ιδιαίτερα μετά τη μάχη της με τον καρκίνο.

Την Ημέρα της Μητέρας φέτος, είχε μοιραστεί ένα κινηματογραφικό βίντεο από την ύπαιθρο της Βρετανίας, γράφοντας στη λεζάντα:

«Τον τελευταίο χρόνο, η φύση υπήρξε το καταφύγιό μας… Ας γιορτάσουμε τη Μητέρα Φύση και ας αναγνωρίσουμε πώς η σχέση μας με τον φυσικό κόσμο μπορεί να θρέψει τον εσωτερικό μας εαυτό».

Οι ρίζες της Kate στη λίμνη

Η σχέση της Kate με την ύπαιθρο ξεκινά από τα παιδικά της χρόνια, όταν η οικογένειά της έκανε συχνές διακοπές στο Coniston Water και το Windermere, και τα δύο βρίσκονται στην περιοχή Lake District.

Ακόμα και το οικογενειακό οικόσημο των Middleton, το οποίο παραχωρήθηκε στον πατέρα της Michael Middleton το 2011 πριν τον γάμο της με τον Πρίγκιπα William, περιλαμβάνει δύο λεπτές ζιγκ ζαγκ γραμμές (chevrons) που συμβολίζουν τους λόφους και τα βουνά.

Μετά τη διάγνωση καρκίνου τον Μάρτιο του 2024, ο μικρότερος αδελφός της, James Middleton, δημοσίευσε μια φωτογραφία τους από τη Λίμνη, γράφοντας:

«Με τα χρόνια, έχουμε ανέβει πολλά βουνά μαζί. Και ως οικογένεια, θα ανέβουμε κι αυτό το βουνό μαζί σου».

Η Σχέση του James Middleton με τη φύση

Ο ίδιος ο James έχει μιλήσει ανοιχτά για το πώς στράφηκε στη φύση – και ειδικά στην περιοχή Lake District – ως καταφύγιο κατά τη διάρκεια της δικής του μάχης με την κατάθλιψη.

Σε δηλώσεις του στη London Standard, ανέφερε:

«Ένα πρωί ξύπνησα και οδήγησα κατευθείαν προς τα χιονισμένα βουνά της Κάμπρια. Πήρα μαζί μου τα σκυλιά, ένα θερμός με σούπα, λίγο τυρί και ένα flapjack».

Συνεχίζει:

«Όταν έφτασα στην κορυφή, έκλαψα, φώναξα· ξέσπασα. Ένιωσα ότι κουβαλούσα ένα τεράστιο βουνό από ψυχικά βάρη, κατάθλιψη και άγχος, και ότι ίσως επιτέλους αρχίζω να το καταλαβαίνω και να το αντιμετωπίζω. Εκείνη τη στιγμή, άρχισα να βλέπω μια αχτίδα φωτός στο τέλος του τούνελ».

Αυτή η βαθιά σχέση με τον φυσικό κόσμο αντικατοπτρίζει μια μακρόχρονη οικογενειακή παράδοση – όπου οι Middleton στρέφονται σταθερά στη φύση για παρηγοριά στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής τους.

