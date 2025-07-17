Ριάνα, Ρίτα Όρα και Έμιλι Ραταϊκόφσκι δίνουν μάχη στήθος με στήθος: Κορίτσια για φίλημα και topless… (φωτό)

Το φετινό καλοκαίρι είναι από τα πιο «καυτά», όχι µόνο λόγω της υψηλής θερμοκρασίας, αλλά γιατί οι λαμπερές κυρίες της showbiz αποφάσισαν να φέρουν τον καύσωνα µε τις πολύ αποκαλυπτικές εμφανίσεις τους. Ριάνα -από τα παλιά-, Ρίτα Όρα, Χάιντι Κλουμ και Έμιλι Ραταϊκόφσκι επιλέγουν να κάνουν topless στην παραλία γιατί μπορούν…

Η Χάιντι Κλουμ

Μάλιστα, οι πόζες που «ανεβάζουν» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξιτάρουν τη φαντασία των θαυμαστών τους, με εκατομμύρια followers να τις ακολουθούν στο Instagram. Η φύση προίκισε τις συγκεκριμένες κυρίες… πλουσιοπάροχα και εκείνες την τιμούν με τον καλύτερο τρόπο μέχρι και σήμερα.

Η Ριάνα

Πριν από τα ρούχα, η ιστορία του γυμνού στήθους ήταν η ιστορία της ανθρωπότητας. Ο Διαφωτισμός ήταν η εποχή όπου η γύμνια του στήθους άρχισε να γίνεται ταμπού. Μέχρι περίπου το 1700, η δημόσια εμφάνιση του γυμνού στήθους ήταν λίγο περισσότερο συνηθισμένη από όσο είναι σήμερα -οι αστράγαλοι και τα πόδια ήταν πιο προκλητικά εκείνη την εποχή. Παρόλο που οι βασιλικές θηλές πολύ σπάνια απεικονίζονταν σε πίνακες ζωγραφικής, οι γυναίκες της αυλής μερικές φορές ζωγραφίζονταν με εκτεθειμένο τον έναν μαστό. Η πρώτη topless σκηνή σε ταινία γυρίστηκε με πρωταγωνιστή τον Κλαρκ Γκέιμπλ, στο «Συνέβη μια Νύχτα».

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι

Η επιθυμία των γυναικών να καθιερώσουν το δικαίωμά τους να κυκλοφορούν γυμνόστηθες δημοσίως ή να «ανεβάζουν» φωτογραφίες στις οποίες μπορεί να φαίνονται οι γυμνές θηλές τους έχει προκαλέσει κατά καιρούς ποικίλες αντιδράσεις. Το κίνημα «Free the Nipple» έχει κάνει την εμφάνισή του και στο Χόλιγουντ και κατάφερε να κάνει αισθητή την παρουσία του τόσο στον ψηφιακό όσο και τον φυσικό κόσμο…

Το μοντέλο Άσλεϊ Χαρτ

(Φωτογραφίες: Profimedia.gr)

Πηγή: skai.gr

