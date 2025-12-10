Η Πάμελα Άντερσον ανανέωσε για άλλη μια φορά την εμφάνισή της, αυτή τη φορά με ένα σγουρό καρέ. Η 58χρονη ηθοποιός μοιράστηκε τη μεταμόρφωσή της στο εξώφυλλο του περιοδικού «People». Η Άντερσον πλέον δεν φοράει καθόλου μακιγιάζ, αφού το 2023 απομακρύνθηκε από τις ρίζες της ως μοντέλο του «Playboy».

Μιλώντας στο «People», η Άντερσον δήλωσε με υπερηφάνεια ότι «η ομορφιά είναι υποκειμενική», αλλά δεν έχουν όλοι ενθουσιαστεί με την εκπληκτική μεταμόρφωσή της. «Μου αρέσει πολύ! Αλλά το χτένισμα δεν είναι καλό», σχολίασε κάποιος. Κάποιος άλλος έγραψε: «Δεν θα έβλαπτε λίγο μακιγιάζ».

Στη συνέντευξή της, η 58χρονη Καναδή ηθοποιός δήλωσε ότι «δεν είναι αντίθετη στο μακιγιάζ», αλλά παραδέχτηκε ότι «το χρησιμοποιούσε ως προστασία στο παρελθόν». Τώρα που αποδέχεται τη φυσική της ομορφιά, η ηθοποιός λέει ότι βρήκε «μια άλλη μορφή ελευθερίας».

«Δεν σκέφτομαι πώς φαίνομαι. Δημιουργώ έναν χαρακτήρα και είμαι σε μια φάση μετάβασης», εξήγησε. «Μερικές φορές με βλέπω στον καθρέφτη και λέω «Ω! Θεέ μου, ποια είναι αυτή;» Αλλά δεν είναι πολύ διασκεδαστικό; Είναι απλά υπέροχο». Και πρόσθεσε: «Νιώθω σαν να έχω σπάσει τον κώδικα. Μοιάζω με τις φωτογραφίες μου στο Instagram».

Η Άντερσον είπε, επίσης, ότι τώρα βρίσκει την ομορφιά «σε ενδιαφέροντα πρόσωπα, σε μεγαλύτερα πρόσωπα». Η σταρ της σειράς «Stacked» σταμάτησε να φοράει μακιγιάζ το 2023, περίπου την ίδια περίοδο που λάνσαρε τη σειρά προϊόντων περιποίησης δέρματος Sonsie. Έναν χρόνο μετά την ίδρυσή της, η Παμ ανέλαβε τη Sonsie ως συνιδιοκτήτρια το 2024.

Συζητώντας για τη δημόσια εικόνα που είχε στη δεκαετία του 1990, είπε: «Οι άνθρωποι έχουν αυτή την υπερβολική εικόνα για μένα, από το ‘’Playboy’’ μέχρι το ‘’Baywatch’’, από τους ροκ εν ρολ συζύγους μου μέχρι όλα τα άλλα.

Και παρόλο που διοργάνωνα κάθε δείπνο και μαγείρευα όλα αυτά τα γεύματα για την οικογένεια και τα παιδιά μου, αυτό δεν ήταν αυτό που έβλεπε το κοινό. Ήμουν υπεύθυνη για την εικόνα που δημιουργήθηκε γύρω μου. Είμαι χαρούμενη που έκανα όλα αυτά, αλλά είμαι πραγματικά χαρούμενη που είμαι εκεί που είμαι τώρα».

Η μεταμόρφωσή της αποτελεί μέρος της συνεχούς αναζήτησης της ηθοποιού στον χώρο της ομορφιάς. Όλα ξεκίνησαν το 2023, όταν η ηθοποιός εμφανίστηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού χωρίς μακιγιάζ, μία κίνηση που προκάλεσε απρόσμενες αντιδράσεις.

Η Πάμελα Άντερσον, που έκανε τα κόκκινα μαγιό δημοφιλή τη δεκαετία του 1990, ανέφερε ότι η οπτική της για την ομορφιά άλλαξε μετά τον θάνατο της makeup artist της, Alexis Vogel, η οποία απεβίωσε από καρκίνο του μαστού το 2019. «H Alexis Vogel ήταν η καλύτερη. Και από τότε, απλά ένιωσα ότι, χωρίς αυτήν, είναι καλύτερα για μένα να μην φοράω μακιγιάζ». Και πράγματι η Πάμελα Άντερσον «κέρδισε» νέους θαυμαστές από τη στιγμή που αποφάσισε να «αγκαλιάσει» τη φυσική της ομορφιά.

