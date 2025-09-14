Οι επιθυμίες της Generation Z

Η Generation Z – όσοι γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2012 – έχει προκαλέσει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Ακαδημαϊκοί και επιχειρήσεις προσπαθούν να αναλύσουν τις αξίες, τις επιθυμίες και τις συνήθειες αυτής της νέας γενιάς, που διαμορφώνει τόσο το μέλλον της παραγωγής όσο και της κατανάλωσης.

Πρόσφατη έρευνα της ΕΥ, σε συνεργασία με τη Young China Group LLC, αναδεικνύει ως κύριες προτεραιότητες για τη Gen Z την οικονομική ανεξαρτησία (87%), τη συνέπεια με τις αξίες τους (84%) και την ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων (60%). Το φαινόμενο της «συχνής αλλαγής εργασίας» θεωρείται πλέον φυσιολογικό, με σχεδόν έξι στους δέκα να προβλέπουν ότι θα εργαστούν σε έως και πέντε διαφορετικούς εργοδότες στην καριέρα τους.

Η οπτική της Μαρίας Καραμεσίνη για τη Γενιά Ζ

Η κυρία Μαρία Καραμεσίνη, καθηγήτρια Οικονομικών της Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι οι νέοι στρέφονται συστηματικά σε μεταπτυχιακές σπουδές. Όπως σημειώνει, «οι νέοι πιστεύουν ότι κατά αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν την είσοδο στον επαγγελματικό στίβο με καλύτερους όρους και προϋποθέσεις».

Χαρακτηριστικό είναι ότι το μεταπτυχιακό «θεωρείται από τους νέους απαραίτητη προϋπόθεση για το κάτι παραπάνω», ενώ στο παρελθόν λειτουργούσε κυρίως ως προαιρετικό εφόδιο. Αυτή η στάση συνδέεται με το φαινόμενο της συχνής αλλαγής δουλειάς, καθώς οι απόφοιτοι αναζητούν θέσεις αντάξιες των προσόντων και των προσδοκιών τους, με καλύτερες αμοιβές και συνθήκες εργασίας.

Ωστόσο, παρατηρείται ένα οξύμωρο φαινόμενο: Παρά την αυξημένη προσφορά θέσεων εργασίας, η ποιότητα των διαθέσιμων θέσεων παραμένει χαμηλή, μεταξύ άλλων λόγω των συνεπειών της κρίσης του 2008, των μνημονίων και των πρόσφατων νομοθετικών παρεμβάσεων. Αυτό οδηγεί τους νέους να επιδιώκουν εργασίες που προσφέρουν πραγματικές προοπτικές εξέλιξης και είναι σχετικές με το αντικείμενό τους.

Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό της γενιάς Ζ είναι ο συνδυασμός σπουδών με εργασία. Σύμφωνα με την Καραμεσίνη, «οι νέοι δουλεύουν ενόσω σπουδάζουν πολύ περισσότερο απ’ ό,τι στο παρελθόν», σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν την οικονομική τους ανεξαρτησία και να μην επιβαρύνουν την οικογένειά τους. Ενδεικτικά, η εργασία σεζόν στον τουρισμό θεωρείται δεδομένη αν δεν εξασφαλίζεται κανονικό ετήσιο εισόδημα.

Επαναπροσδιορισμός των προσδοκιών και προκλήσεις

Η έρευνα της ΕΥ επισημαίνει ότι η Gen Z επαναπροσδιορίζει τα παραδοσιακά ορόσημα της ζωής. Η ψυχική και σωματική υγεία (51%) αποτελούν πλέον βασικό δείκτη επιτυχίας, ξεπερνώντας ακόμη και την οικονομική ευημερία (42%) σε πολλές χώρες, ενώ οι οικογενειακές σχέσεις (45%) αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Οι επιχειρήσεις, βάσει της μελέτης, καλούνται να υιοθετήσουν νέες στρατηγικές στη διαχείριση και προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού. Οι οργανισμοί πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα κοινό που αναθεωρεί συνεχώς τον ορισμό της επιτυχίας και της κατανάλωσης στη σύγχρονη εποχή.

Σύμφωνα, δε, με το «Παγκόσμιο Βαρόμετρο Ανθρώπινου Δυναμικού 2024» της ManpowerGroup, η γενιά Ζ είναι λιγότερο βέβαιη ότι θα βρει εργασία που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και φιλοδοξίες της.

Η σημασία της διαρκούς εκπαίδευσης και δεξιοτήτων

Η αναβάθμιση δεξιοτήτων και η επανεκπαίδευση βρίσκονται στο επίκεντρο για τους νέους εργαζόμενους. Παγκόσμια μελέτη της Indeed (2024) δείχνει ότι το 45% των μελών της Gen Z είναι ανοιχτό σε παράλληλα projects ή «μικροδουλειές» για να ενισχύσει την επαγγελματική του ανάπτυξη. Σε αντίθεση με προηγούμενες γενιές, η Gen Z θεωρεί κοινή ευθύνη εργοδότη και εργαζόμενου την εξέλιξη, με το 42% να προτάσσει την ενδοεταιρική εκπαίδευση ως τον πιο αποδοτικό δρόμο.

Σύμφωνα με έρευνα της Deloitte, οι εργαζόμενοι της γενιάς Ζ δίνουν πλέον έμφαση στην ουσιαστική απόκτηση δεξιοτήτων και όχι απλώς στους τίτλους. Το 70% αφιερώνει εβδομαδιαίο χρόνο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενώ η εκπαίδευση και η προσωπική ανάπτυξη αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες στην επιλογή εργοδότη.

Τέλος, οι νέοι δεν αρκούνται στο να διεκδικούν μια εργασία με νόημα: το 89% της γενιάς Ζ θεωρεί τον σκοπό της εργασίας καταλυτικό για την ικανοποίηση και ευημερία, με το 44% να έχει ήδη εγκαταλείψει θέσεις που δεν ανταποκρίνονται στις αξίες και τα κριτήρια τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

