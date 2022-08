Ο οίκος κοσμημάτων Tiffany λανσάρει CryptoPunk μενταγιόν

Εδώ και λίγες ημέρες, ο φημισμένος οίκος κοσμημάτων Tiffany & Co. έκανε την είσοδό του στον κόσμο των NFT και των κρυπτονομισμάτων μέσω κατά παραγγελίαν σχεδιασμένων CryptoPunk μενταγιόν από την κολεξιόν NFTiff της κοσμηματοποιίας και σε συνεργασία με την Chain, την εταιρεία παροχής υπηρεσιών λογισμικού blockchain.

Έτσι όσοι ενδιαφέρονται μπορούν στον νέο NFT ιστότοπο του οίκου -του δόθηκε η χαριτωμένη επωνυμία NFTiff- να προμηθευτούν ένα CryptoPunk πάσο το οποίο τους επιτρέπει να παραγγείλουν όχι μόνο ένα μενταγιόν και εμπνευσμένο από πίξελ κολιέ του Tiffany, αλλά και μια ψηφιακή εκδοχή του ως NFT από την Chain.

