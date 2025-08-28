Η Αριάνα Γκράντε θα πραγματοποιήσει την πρώτη της περιοδεία μετά από επτά χρόνια το επόμενο καλοκαίρι, με πέντε ημερομηνίες στο Λονδίνο να είναι οι μόνες που έχουν προγραμματιστεί μέχρι στιγμής εκτός Βόρειας Αμερικής, σύμφωνα με το BBC. Η περιοδεία της ποπ σταρ, The Eternal Sunshine Tour, πήρε το όνομά της από το τελευταίο της άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2024.

Από τότε, έχει επικεντρωθεί στην υποκριτική, κερδίζοντας μια υποψηφιότητα για Όσκαρ για τον ρόλο της ως Glinda στο Wicked, με το σίκουελ Wicked: For Good να κυκλοφορεί τον Νοέμβριο.

Η περιοδεία θα ξεκινήσει στο Όκλαντ της Καλιφόρνια στις 6 Ιουνίου 2026 και θα ολοκληρωθεί με πέντε βραδιές στο O2 Arena του Λονδίνου στις 15, 16, 19, 20 και 23 Αυγούστου.

Η προπώληση των εισιτηρίων για το Ηνωμένο Βασίλειο θα ξεκινήσει στις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ η γενική πώληση θα ακολουθήσει στις 18 Σεπτεμβρίου.

«Νιώθω ευγνωμοσύνη, ενθουσιασμό και έμπνευση»

Η περιοδεία θα είναι η πρώτη της πλήρης σειρά συναυλιών από το 2019, όταν πραγματοποίησε την περιοδεία Sweetener World Tour.

Τα τελευταία χρόνια έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος του χρόνου της στο Χόλιγουντ, με έναν ρόλο στην τέταρτη ταινία Meet the Parents να βρίσκεται επίσης στα σκαριά, αλλά τον Ιούλιο διαβεβαίωσε τους θαυμαστές της ότι «εργάζεται σε ένα σχέδιο για να τραγουδήσει για όλους το επόμενο έτος».

«Είναι πολύ ανόητο εκ μέρους σας να υποθέτετε ότι, επειδή έχω πολλά να κάνω, σκοπεύω να εγκαταλείψω το τραγούδι και τη μουσική...!!!» έγραψε στο Instagram. «Είναι και πάντα ήταν η σωτηρία μου. Θα πρέπει να υπάρχει χώρος για όλα αυτά. Μπορεί να μην είναι ακριβώς όπως πριν, αλλά προτιμώ πολύ περισσότερο το πώς φαίνεται στο μυαλό μου. Διασκεδάζω. Νιώθω ευγνωμοσύνη, ενθουσιασμό και έμπνευση».

Η περιοδεία θα κάνει στάση για τέσσερις νύχτες στο Λος Άντζελες και άλλες τέσσερις στο Μπρούκλιν, με άλλες ημερομηνίες σε Ώστιν, Ατλάντα, Βοστώνη, Μόντρεαλ και Σικάγο.

Προς το παρόν δεν έχει προγραμματιστεί περιοδεία σε άλλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου ή της Ευρώπης.

Οι φρικτές μνήμες από το Μάντσεστερ

Το 2017, η στάση της στο Μάντσεστερ κατά τη διάρκεια της περιοδείας Dangerous Woman Tour έγινε στόχος ενός βομβιστή αυτοκτονίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 22 άτομα.

Έχει επιστρέψει στην πόλη από τότε - για μια φιλανθρωπική συναυλία δύο εβδομάδες αργότερα, και μια κεντρική θέση στο Manchester Pride το 2019.

