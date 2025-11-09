Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα πούλησε παραδεισένιο νησί στη Μπελίζ για 1,8 εκατ. δολάρια

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, αφού έχασε εκατομμύρια δολάρια από το έργο με το οποίο είχε παθιαστεί, την ταινία «Μεγαλόπολη», αναγκάστηκε να πουλήσει ένα ακόμη από τα υπάρχοντά του.

Αποφάσισε να πουλήσει το ιδιωτικό νησί στην Μπελίζ στις βορειοδυτικές ακτές της Καραϊβικής, όπου έκανε συχνά διακοπές. Η περιοχή, που ονομάζεται Coral Caye, είναι έκταση 10 στρεμμάτων, έχει μήκος οκτώ μίλια, απέχει 25 λεπτά με σκάφος από την ηπειρωτική χώρα και είναι αυτάρκης με δεξαμενές νερού και ηλιακούς συλλέκτες.

Κάποτε ήταν αλιευτικός καταυλισμός, αλλά μετατράπηκε σε ένα από τα οικογενειακά καταφύγια του Κόπολα.

Francis Ford Coppola’s Belize Island Getaway Has Sold https://t.co/49wSlsIkpW — Mansion Global (@MansionGlobal) November 7, 2025

Τα τελευταία εννέα χρόνια, ο σκηνοθέτης είχε μισθώσει το νησί, ωστόσο, το συμβόλαιο έληξε τον περασμένο μήνα και τώρα το πούλησε έναντι 1,8 εκατ. δολαρίων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της San Fransisco Chronicle, το νησί αγόρασε επιχειρηματίας από τη Γουατεμάλα, με σχέδια να το μετατρέψει σε θέρετρο.

Το νησί του Κόπολα που πέρασε στα χέρια επιχειρηματία από τη Γουατεμάλα

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα επένδυσε 120 εκατομμύρια δολάρια από δικά του χρήματα για την ταινία «Megalopolis», η οποία απέφερε έσοδα μόλις 14,4 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Άνταμ Ντράιβερ, Σάια ΛαΜπέφ, Όμπρεϊ Πλάζα, Ναταλί Εμάνουελ και Τζον Βόιτ.

Κατά την πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών του 2024, ο σκηνοθέτης μίλησε για την ακριβή παραγωγή. «Τα παιδιά μου, χωρίς εξαίρεση, έχουν υπέροχες καριέρες χωρίς περιουσία. Είμαστε καλά. Δεν έχει σημασία» είπε ο Κόπολα. «Όλοι εσείς εδώ: Τα χρήματα δεν έχουν σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι οι φίλοι. Ένας φίλος δεν θα σε απογοητεύσει ποτέ. Τα χρήματα μπορεί να εξανεμιστούν» τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.