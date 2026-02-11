Η Αμερική φαίνεται να εισέρχεται σε μια πρωτοφανή περίοδο σεξουαλικής ύφεσης. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι βιώνουν μακροχρόνια αποχή από τη σεξουαλική ζωή, με τα στοιχεία να προκαλούν ανησυχία σε επιστήμονες και κοινωνικούς ερευνητές.

Σύμφωνα με τη Γενική Κοινωνική Έρευνα των ΗΠΑ (General Social Survey), ένας στους τρεις άνδρες και μία στις πέντε γυναίκες δηλώνουν ότι δεν είχαν καμία σεξουαλική επαφή κατά το τελευταίο έτος. Την ίδια στιγμή, τα επίπεδα τεστοστερόνης καταγράφουν πτωτική πορεία, ενώ η μοναξιά έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Όπως συμβαίνει με πολλά σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι εφαρμογές γνωριμιών φαίνεται να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο.

Η νευροεπιστήμονας του σεξ, Δρ. Ντέμπρα Σο, στο νέο της βιβλίο «Sextinction: The Decline of Sex and the Future of Intimacy» («Σεξουαλική εξαφάνιση: Η παρακμή του σεξ και το μέλλον της οικειότητας»), υποστηρίζει ότι η κουλτούρα των social media έχει αλλοιώσει ριζικά τις προσδοκίες και των δύο φύλων.



«Η εξιδανίκευση ακραία υψηλών προδιαγραφών έχει πείσει πολλούς άνδρες ότι κάποια influencer με εκατομμύρια ακολούθους μπορεί μια μέρα να ενδιαφερθεί για αυτούς», γράφει. «Παράλληλα, έχει ωθήσει πολλές γυναίκες να δίνουν προσοχή μόνο σε άνδρες άνω του 1,80 και με τεράστια οικονομική επιφάνεια».

Η ίδια τονίζει ότι η ανθρώπινη ψυχολογία δεν έχει εξελικτικά προσαρμοστεί στο φαινόμενο των εφαρμογών γνωριμιών. «Το να “ξεφυλλίζεις” εκατοντάδες πιθανούς συντρόφους με μία κίνηση του δαχτύλου είναι κάτι που δεν υπήρξε ποτέ στην ιστορία μας», σημειώνει.

Σύμφωνα με τη Σο, αυτή η υπερπροσφορά επιλογών οδηγεί σε ένα αδιέξοδο, μια «ασυμφωνία ανάμεσα στην ιστορία των προγόνων μας και στο τεχνολογικά κορεσμένο περιβάλλον στο οποίο ζούμε σήμερα». Το αποτέλεσμα, όπως γράφει, είναι ότι η «επιβίωση του ισχυρότερου» έχει φτάσει σε ακραία επίπεδα, αποκλείοντας ακόμη και άτομα με υψηλή συναισθηματική και κοινωνική αξία.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στον ρόλο της πορνογραφίας, την οποία θεωρεί πλέον σοβαρό παράγοντα «παραμόρφωσης» της σεξουαλικής επιθυμίας, κυρίως στις νεότερες γενιές. Όπως υποστηρίζει, η άμεση και απεριόριστη πρόσβαση στο πορνό προγραμματίζει τον εγκέφαλο να ανταποκρίνεται περισσότερο στις οθόνες παρά στους πραγματικούς ανθρώπους, ενώ μπορεί να ενισχύσει συγκεκριμένες, συχνά βίαιες, σεξουαλικές φαντασιώσεις.

Ανησυχία προκαλεί και η ραγδαία ανάπτυξη των συντρόφων Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Σο, δοκιμάζοντας περισσότερες από δώδεκα σχετικές πλατφόρμες, διαπίστωσε ότι η τεχνολογία γίνεται όλο και πιο ρεαλιστική μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

«Ο σύντροφος Τεχνητής Τοημοσύνης μπορεί να έχει ακριβώς την εμφάνιση και τη φωνή που επιθυμείτε. Μπορείτε να του υποδείξετε πώς να απαντά και, αν δεν σας ικανοποιεί, να του ζητήσετε να το ξανακάνει», εξηγεί.

Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, η ίδια φοβάται ότι οι πραγματικοί άνθρωποι θα δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να ανταγωνιστούν αυτές τις “τέλειες” ψηφιακές σχέσεις. «Δεν θα μου φανεί παράξενο αν στο μέλλον πολλοί άνθρωποι προτιμούν έναν σύντροφο τεχνητής νοημοσύνης από έναν πραγματικό», προειδοποιεί.

Ωστόσο, η κρίση δεν αποδίδεται αποκλειστικά στις οθόνες. Η Σο εκφράζει έντονη ανησυχία και για αόρατους περιβαλλοντικούς παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν τις ορμόνες και τη σεξουαλική συμπεριφορά.

Americans are on the verge of ‘sextinction’ as shocking numbers are going without sex — and social media is partly to blame https://t.co/NwZZTmNP0L pic.twitter.com/5lgdmSd7AZ — New York Post (@nypost) February 10, 2026

Αναφέρεται σε μελέτες που δείχνουν ότι φαρμακευτικές ουσίες, όπως αντικαταθλιπτικά, αγχολυτικά και αντισυλληπτικά, καταλήγουν μέσω των λυμάτων στο περιβάλλον, επηρεάζοντας την αναπαραγωγική συμπεριφορά άγριων ζώων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ψάρια που εκτίθενται σε αυτές τις ουσίες εμφανίζουν θηλυκοποίηση και αλλοιωμένα μοτίβα ζευγαρώματος. Επιπλέον, μελέτες δείχνουν ότι συστατικά της σόγιας, τα οποία μιμούνται το οιστρογόνο, μπορούν να προκαλέσουν ορμονικές αλλαγές σε ζώα, μειωμένο αριθμό σπερματοζωαρίων και αυξημένη κοινωνική απομόνωση.

«Το πραγματικά ανησυχητικό είναι ότι πολλές από αυτές τις ουσίες δρουν αθόρυβα, χωρίς να έχουμε πλήρη επίγνωση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεών τους», επισημαίνει.

Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις, η Σο καταλήγει σε ένα απλό αλλά ουσιαστικό συμπέρασμα: «Στο τέλος της ημέρας, οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουμε το ίδιο πράγμα: να μας καταλαβαίνουν και να μας εκτιμούν. Όσο περισσότερο προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε αυτή την ανάγκη με λαμπερούς περισπασμούς, τόσο πιο βαριές θα είναι οι συνέπειες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.