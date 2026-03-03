Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υπέρκομψη αλλά αποστεωμένη η Ντέμι Μουρ στα Actors Awards – Βίντεο, φωτογραφίες

Η 63χρονη σταρ, γνωστή για την αδύνατη και αθλητική σιλουέτα της, αυτή τη φορά προκάλεσε ανησυχία στους φανς της και πλήθος σχολίων στο διαδίκτυο

Ντέμι Μουρ (Demi Moore)

Μια πολύ εντυπωσιακή και κομψή εμφάνιση έκανε στα Actors Awards η διάσημη ηθοποιός και πρώην σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Ντέμι Μουρ (Demi Moore).

Η 63χρονη σταρ, γνωστή για την αδύνατη και αθλητική σιλουέτα της, αυτή τη φορά προκάλεσε ανησυχία στους φανς της και πλήθος σχολίων στο διαδίκτυο, καθώς φαινόταν υπερβολικά αδύνατη, σχεδόν αποστεωμένη. 

Διαβάστε ακόμα: Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Χάρισον Φορντ στα Actor Awards: «Τίποτα δεν έγινε μόνο του» - Βίντεο

ντεμι μουρ

Στο διαδίκτυο, οι χρήστες εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για το πόσο όμορφη ήταν υπήρχαν και πολλά σχόλια για το «παγωμένο» πρόσωπό της και τα κόκκαλα που προεξήχαν, κάνοντας λόγο για το «φαινόμενο Οζεμπίκ». 

Πριν λίγες ημέρες, η Μουρ σόκαρε τους θαυμαστές της, καθώς εμφανίστηκε αγνώριστη σε επίδειξη μόδας στο Μιλάνο.

Η 63χρονη ηθοποιός φημολογείται ότι έχει ξοδέψει πάνω από 500.000 δολάρια σε πλαστικές επεμβάσεις και θεραπείες όλα αυτά τα χρόνια για να διατηρήσει μια νεανική εμφάνιση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντέμι Μουρ Demi Moore
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
68 0 Bookmark