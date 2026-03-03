Μια πολύ εντυπωσιακή και κομψή εμφάνιση έκανε στα Actors Awards η διάσημη ηθοποιός και πρώην σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Ντέμι Μουρ (Demi Moore).

Demi Moore was glowing at The Actor Awards in Los Angeles, CA ✨🫶 pic.twitter.com/vzzdA0gUKt March 2, 2026

Η 63χρονη σταρ, γνωστή για την αδύνατη και αθλητική σιλουέτα της, αυτή τη φορά προκάλεσε ανησυχία στους φανς της και πλήθος σχολίων στο διαδίκτυο, καθώς φαινόταν υπερβολικά αδύνατη, σχεδόν αποστεωμένη.

Στο διαδίκτυο, οι χρήστες εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για το πόσο όμορφη ήταν υπήρχαν και πολλά σχόλια για το «παγωμένο» πρόσωπό της και τα κόκκαλα που προεξήχαν, κάνοντας λόγο για το «φαινόμενο Οζεμπίκ».

🚨 SKELETAL DEMI MOORE TREMBLING ON THE RED CARPET — FANS PANICKING OVER “OZEMPIC TREMORS”



Actress Demi Moore stepped out at the Actors Awards and within minutes the alarming clips started circulating.



Her mouth appeared to be frozen.

Her body visibly trembling under the… pic.twitter.com/ggEYxCV2le — HustleBitch (@HustleBitch_) March 2, 2026

Πριν λίγες ημέρες, η Μουρ σόκαρε τους θαυμαστές της, καθώς εμφανίστηκε αγνώριστη σε επίδειξη μόδας στο Μιλάνο.

Demi Moore shocks fans as she appears unrecognizable while attending Gucci fashion show in Milan.



The 63 year old actress is rumored to have spent over $500,000 on plastic surgeries and procedures over the years to maintain a youthful appearance. pic.twitter.com/mWIEPYO1Dg — Oli London (@OliLondonTV) February 27, 2026

Η 63χρονη ηθοποιός φημολογείται ότι έχει ξοδέψει πάνω από 500.000 δολάρια σε πλαστικές επεμβάσεις και θεραπείες όλα αυτά τα χρόνια για να διατηρήσει μια νεανική εμφάνιση.

