Φωτιά στο Χόλυγουντ από φήμες ότι ο Κουέντιν Ταραντίνο σκοτώθηκε στο Ισραήλ – Διαψεύδουν πηγές κοντά στον σκηνοθέτη 

Ο Ταραντίνο είναι παντρεμένος με την Ισραηλινή ηθοποιό Ντανιέλα Πικ και μοιράζουν τον χρόνο τους μεταξύ του Τελ Αβιβ και του Λος Αντελες

ταραντινο

Πριν λίγες ώρες, το Χ «ανατινάχθηκε» από τις φήμες ότι ο διάσημος σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο (Quentin Tarantino) σκοτώθηκε σε ιρανική πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ. 

Ο Ταραντίνο είναι παντρεμένος με την Ισραηλινή ηθοποιό Ντανιέλα Πικ ( Daniella Pick), έχουν δύο παιδιά και μοιράζουν τον χρόνο τους μεταξύ του Τελ Αβιβ και του Λος Άντζελες. Αυτή την περίοδο η οικογένεια βρίσκεται στο Ισραήλ. 

Ωστόσο, το TMZ διαψεύδει τις φήμες, ανακοινώνοντας ότι η οικογένεια του 62χρονου Αμερικανού σκηνοθέτη είναι μια χαρά!

Πηγή κοντά στον Ταραντίνο δήλωσε ότι «ο Κουέντιν είναι ζωντανός και καλά στην υγεία του και η οικογένειά του είναι επίσης καλά». 

Η ψευδής είδηση (fake news) ότι ο Ταραντίνο σκοτώθηκε στο Ισραήλ κυκλοφόρησε αρχικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Deadline. 

Ακόμα χειρότερα, αρκετές εικόνες τεχνητής νοημοσύνης εμφανίστηκαν στο X που φέρονται να έδειχναν τον διάσημο σκηνοθέτη σε ένα καταφύγιο στο Ισραήλ. 
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κουέντιν Ταραντίνο Ισραήλ
