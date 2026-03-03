Πριν λίγες ώρες, το Χ «ανατινάχθηκε» από τις φήμες ότι ο διάσημος σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο (Quentin Tarantino) σκοτώθηκε σε ιρανική πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ.
Ο Ταραντίνο είναι παντρεμένος με την Ισραηλινή ηθοποιό Ντανιέλα Πικ ( Daniella Pick), έχουν δύο παιδιά και μοιράζουν τον χρόνο τους μεταξύ του Τελ Αβιβ και του Λος Άντζελες. Αυτή την περίοδο η οικογένεια βρίσκεται στο Ισραήλ.
Ωστόσο, το TMZ διαψεύδει τις φήμες, ανακοινώνοντας ότι η οικογένεια του 62χρονου Αμερικανού σκηνοθέτη είναι μια χαρά!
Πηγή κοντά στον Ταραντίνο δήλωσε ότι «ο Κουέντιν είναι ζωντανός και καλά στην υγεία του και η οικογένειά του είναι επίσης καλά».
Η ψευδής είδηση (fake news) ότι ο Ταραντίνο σκοτώθηκε στο Ισραήλ κυκλοφόρησε αρχικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Deadline.
Ακόμα χειρότερα, αρκετές εικόνες τεχνητής νοημοσύνης εμφανίστηκαν στο X που φέρονται να έδειχναν τον διάσημο σκηνοθέτη σε ένα καταφύγιο στο Ισραήλ.
