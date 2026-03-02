Η ταινία "Sinners" του Ράιαν Κούγκλερ (Ryan Coogler) θριάμβευσε στα Actor Awards (πρώην SAG) το βράδυ της Κυριακής, κερδίζοντας το κορυφαίο Βραβείο Καλύτερου Καστ, ενώ ο πρωταγωνιστής της, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Michael B. Jordan), αναδείχθηκε Καλύτερος Ηθοποιός σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο.

Με αυτή τη νίκη, ο Κούγκλερ έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος δημιουργός στα χρονικά του θεσμού που οδηγεί για δεύτερη φορά ταινία του στην κορυφή, μετά την επιτυχία του «Black Panther» το 2018.

Η 32η τελετή απονομήςφιλοξενήθηκε στο Shrine Auditorium & Expo Hall του Λος 'Αντζελες με οικοδέσποινα την Κρίστεν Μπελ (Kristen Bell) και τίμησε τις κορυφαίες ερμηνείες σε μικρή και μεγάλη οθόνη όπως αυτές ψηφίστηκαν από τα μέλη του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών (SAG-AFTRA).

Στις υπόλοιπες κατηγορίες η Τζέσι Μπάκλεϊ (Jessie Buckley) για μία ακόμη φορά κέρδισε το Βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου για το «Hamnet» ενώ ο Σον Πεν (Sean Penn), ο οποίος απουσίαζε από την τελετή, τιμήθηκε με το αγαλματίδιο Β΄ Ανδρικού Ρόλου για τη ερμηνεία του στο «One Battle After Another». Η Έιμι Μάντιγκαν (Amy Madigan) απέσπασε το Βραβείο Β' Γυναικείου Ρόλου για το «Weapons».

Στις διακρίσεις της μικρής οθόνης το «The Studio» απέσπασε τρία αγαλματίδια (τα περισσότερα της βραδιάς), συμπεριλαμβανομένου του Βραβείου για το Καλύτερο Καστ σε Κωμική Σειρά. Ο συνδημιουργός του «The Studio», Σεθ Ρόγκεν (Seth Rogen) κέρδισε το Βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου σε Κωμική Σειρά, ενώ η Κάθριν Ο' Χάρα (Catherine O'Hara), η οποία έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο σε ηλικία 71 ετών, τιμήθηκε μετά θάνατον με το αγαλματίδιο Α' Γυναικείου Ρόλου.

Το ιατρικό δράμα «The Pitt» ακολούθησε με δύο βραβεία, ανάμεσα στα οποία και αυτό του καλύτερου καστ σε δραματική σειρά.

Αναλυτικά οι νικητές των Actor Awards:

Κινηματογράφος

Καλύτερο Καστ σε Ταινία: «Sinners»

Α΄ Ανδρικός Ρόλος: Michael B. Jordan, «Sinners» (Warner Bros.)

Α΄ Γυναικείος Ρόλος: Jessie Buckley, «Hamnet» (Focus Features)

Β΄ Ανδρικός Ρόλος: Sean Penn, «One Battle After Another» (Warner Bros.)

Β΄ Γυναικείος Ρόλος: Amy Madigan, «Weapons» (Warner Bros.)

Καλύτερο Σύνολο Κασκαντέρ σε Ταινία: «Mission: Impossible — The Final Reckoning» (Paramount Pictures)

Τηλεόραση

Καλύτερο Καστ σε Δραματική Σειρά: «The Pitt» (HBO Max)

Α΄ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Noah Wyle, «The Pitt»

Α΄ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Keri Russell, «The Diplomat» (Netflix)

Α΄ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Seth Rogen, «The Studio» (Apple TV)

Α΄ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Catherine O'Hara, «The Studio»

Α΄ Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: Owen Cooper, «Adolescence» (Netflix)

Α΄ Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: Michelle Williams, «Dying for Sex» (FX)

Καλύτερο Σύνολο Κασκαντέρ σε Τηλεοπτική Σειρά: «The Last of Us» (HBO Max)

