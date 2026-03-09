Ντακότα Τζόνσον: Ποζάρει τόπλες με τζιν πριν βγάλει τα εσώρουχά της – Κόλαση…

Η Ντακότα Τζόνσον είναι γνωστή, κυρίως, από τον ρόλο της στην ταινία «Οι Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι». Και η ηθοποιός φάνηκε να επιστρέφει στη σέξι εικόνα αυτού του ρόλου, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στα ύψη, με τη συμμετοχή της σε καμπάνια του οίκου Calvin Klein.

Η 36χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε τόσο τόπλες όσο και χωρίς εσώρουχο σε διάφορες λήψεις της φωτογράφισης, οι οποίες άφηναν ελάχιστα στη φαντασία, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών με εσώρουχα αλλά και πόζες τόπλες. Η Ντακότα έδειχνε εντυπωσιακή στη φωτογράφιση, η οποία ανέδειξε κάθε σημείο της μαυρισμένης και καλογυμνασμένης σιλουέτας της, ενώ κάλυπτε διακριτικά το στήθος της με τα μακριά μαλλιά της.

Μιλώντας για τη συνεργασία της με τη μάρκα στο περιοδικό «Elle», η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτή η συνεργασία μοιάζει πολύ συμβατή με τη ζωή μου αυτή τη στιγμή. Βρίσκομαι σε μια φάση της θηλυκότητάς μου, όπου νιώθω αρκετά ήρεμη και ισορροπημένη. Περνάω πολύ χρόνο στο σπίτι και αισθάνομαι πολύ άνετα με το σώμα μου. Το να κάνω μια καμπάνια για τζιν και εσώρουχα με έναν χαλαρό, αισθησιακό τρόπο, ένιωσα ότι αντικατοπτρίζει την αλήθεια μου».

Μιλώντας για το πώς εξελίσσεται η αίσθηση της σεξουαλικότητας με την ηλικία, πρόσθεσε: «Νομίζω ότι τα πιο σέξι ρούχα είναι αυτά που σε κάνουν να νιώθεις καλά μέσα στο σώμα σου. Το να νιώθεις καλά με τα ρούχα αλλάζει την ενέργεια και τη στάση του σώματός σου».

