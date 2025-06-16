Νατάσα Θεοδωρίδου: Τι λέει για το βίντεο κλιπ «Αλίκη Βουγιουκλάκη»

Για την απόφαση της να παρουσιάσει το, όπως αποδείχτηκε, πιο viral video-clip, αυτό στο οποίο πρωταγωνιστεί ως άλλη Αλίκη Βουγιουκλάκη, στην εμβληματική σκηνή του «βγαίνει η Κατερίνα, τσάρκα στην Αθήνα», μίλησε στον ΑΝΤ1 η Νατάσα Θεοδωρίδου.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου τοποθετήθηκε για το τελευταίο videoclip της που είναι εμπνευσμένο από την ταινία «Το Πιο Λαμπρό Αστέρι» σχολιάζοντας:

«Δεν αντέχω. Πάμε να τα πούμε άλλη μία φορά. Κατ’ αρχάς, είναι καλοκαίρι, είναι χαρούμενα όλα… Χειμώνα πιάνουμε άλλους ηθοποιούς, πιο βαρύ ρεπερτόριο! Και σε μία παρέα, όπως καθόμασταν με τον Πάνο Κατσαρίδη και την Ντέμι, έλεγα εγώ ότι έχω κάνει τα πάντα. Ήθελα να είμαι με κόσμο στο videoclip αλλά επειδή με κόσμο είναι πρακτικά δύσκολο, έπεσε η ιδέα από την Ντέμι και έτσι υλοποιήθηκε μέσα σε μία εβδομάδα. Το χάρηκα πάρα πολύ».

Πηγή: skai.gr

