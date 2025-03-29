Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: Έκανε share το viral meme που κυκλοφορεί για εκείνην και τον κατώτατο μισθό!

Μια κυβερνητική εξαγγελία έφερε τρολάρισμα αλλά και μια απρόβλεπτη αντίδραση από ένα γνωστό πρόσωπο.

Συγκεκριμένα η κυβέρνηση εξήγγειλε ότι ο κατώτατος μισθός από τον Απρίλιο θα διαμορφωθεί στα 880 ευρώ, πολύ μακριά βέβαια απο΄ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Όπως είναι λογικό στα social media δημιουργήθηκαν meme που τρολάρουν την είδηση. Το κορυφαίο έλεγε επί λέξη: «880 ο κατώτατος μισθός, κοιμάσαι Μάρτιο χαμηλόμισθος και ξυπνάς Απρίλιο Εριέττα Κούρκουλου Λάτση».

Και η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση αντέδρασε! Πώς; Έκανε στόρι το meme βάζοντας και ένα σκυλάκι που γελάει ως thumps up για αυτό και αποδεικνύοντας ότι αν μη τι άλλο έχει χιούμορ!

