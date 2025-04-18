Ποια είναι η αγαπημένη σου Kardashian; Εγώ ψηφίζω τη μαμά της Kris Jenner, τη MJ. Πρέπει να σεβόμαστε τις αρχόντισσες του παιχνιδιού, έτσι δεν είναι;

Διαβάστε ακόμα : Μελίνα Ασλανίδου: Καθηλώνει ψάλλοντας το «Ω γλυκύ μου έαρ»

Και, μεταξύ μας τώρα… αυτή η γυναίκα μεγάλωσε την Kris Jenner! Μπορείς να φανταστείς να είχαμε κάμερες να καταγράφουν εκείνη την εποχή; Θα έδινα τα πάντα για να δω την Kris στα εφηβικά της, με την απίθανη γκαρνταρόμπα των ‘60s και ‘70s, έτοιμη να κατακτήσει τον κόσμο. Ευτυχώς, το νέο της χτένισμα μας βάζει λίγο σε αυτό το mood.

Το καρέ της Kris Jenner με άρωμα Mod

Σε μια ανάρτηση που έκανε η hairstylist των σταρ, Justine Marjan, την Τρίτη 15 Απριλίου, η Kris μας δείχνει το καινούργιο της λουκ – και να σου πω την αλήθεια; Μοιάζει σχεδόν έφηβη. Και το λέω με την καλύτερη έννοια.

Τα διάσημα κοντά, μαύρα μαλλιά της έχουν αποκτήσει λίγο μήκος, φτάνοντας μέχρι το πηγούνι, και περνώντας έτσι από το "bixie" που συνήθως προτιμά, στο πιο κομψό και διαχρονικό "bob". Το μήκος αυτό τονίζει υπέροχα τα ζυγωματικά της, αυτά τα ίδια που κληρονόμησαν και οι κόρες της.

Αφέλειες, όγκος και ένας μαύρο φιόγκος

Παρόλο που οι λεπτές, αέρινες αφέλειες πλαισιώνουν όμορφα το πρόσωπό της, το μεγαλύτερο μέρος των μαλλιών είναι πιασμένο πίσω σε ένα half-up, half-down χτένισμα. Ένας μικρός όγκος στην κορυφή και ένα μαύρο φιόγκος-κοκαλάκι από τη Jennifer Behr (λογικά το Sasha, που έχει αυτό το mod στυλ) ολοκληρώνουν το vintage αποτέλεσμα.

Το μακιγιάζ που έδεσε τέλεια με το look

Το μακιγιάζ της Kris απλά απογείωσε την όλη εμφάνιση. Φυσικά, πίσω από το glam look ήταν ο Etienne Ortega, ναι, αυτός που επιμελείται και τη Lana Del Rey. Κράτησε το look διακριτικό και classy: μαύρο eyeliner, λίγη μάσκαρα για ένταση στις βλεφαρίδες, ροδακινί ρουζ στα μάγουλα και ένα απαλό ροζ κραγιόν με ελαφρώς τονισμένο περίγραμμα.

Οι αντιδράσεις: «Μοιάζει 20 Χρόνια Νεότερη!»

Η Kris με το νέο bob look έκλεψε την παράσταση στο Instagram. Ένας fan σχολίασε «Είμαι obsessed με αυτό το χτένισμα! Μοιάζει 20 χρόνια νεότερη», ενώ κάποιος άλλος είπε πως του θύμισε την Kendall Jenner ή και τη Gracie Abrams.

Η νιότη μπορεί να θεωρείται προνόμιο των νέων, αλλά αυτή η momager ξέρει πολύ καλά πώς να τη φέρνει στα μέτρα της, και να τη φοράει με στυλ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.