Πέντε μήνες μετά την αποκάλυψή της για την απόφασή της να καταψύξει τα ωάριά της στα 27, η Florence Pugh μίλησε ξανά για τη γονιμότητά της και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε. Η σταρ του Thunderbolts αναφέρθηκε στη διαδικασία σε νέα της συνέντευξη για το εξώφυλλο του Harper’s Bazaar UK, περιγράφοντάς την ως κάτι αρκετά σκληρό — ενισχυμένο και από την τοξικότητα που συνάντησε online.

Η ενημέρωση της Florence για τη γονιμότητά της

Η 29χρονη ηθοποιός αποκάλυψε στο περιοδικό ότι ξεκίνησε να καταψύχει τα ωάριά της όταν διαγνώστηκε με ενδομητρίωση και σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS), στα 27 της. Ωστόσο, η εμπειρία δεν ήταν καθόλου εύκολη. Την χαρακτήρισε ως «εξαντλητική και φρικτή».

Και η κακοήθεια που δέχθηκε στα social media δεν βοήθησε καθόλου. «Υπήρξε ένα άρθρο-κλικμπεϊτ για το ότι το έκανα», είπε. «Ξέρω ότι δεν πρέπει να διαβάζεις τα σχόλια, αλλά… ουφ. Μακάρι να υπήρχε λίγη περισσότερη κατανόηση και ευαισθησία.»

Η Pugh είχε μιλήσει πρώτη φορά για την απόφασή της τον Νοέμβριο στο podcast SHE MD, εξηγώντας ότι θέλει να αποκτήσει παιδιά μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, αλλά έμαθε πως κάτι τέτοιο ίσως είναι δύσκολο. Λόγω των επιπλοκών που προκαλούν η ενδομητρίωση και το PCOS, ο γιατρός της πρότεινε να προχωρήσει προληπτικά. Για εκείνη, ήταν ένα σοκ.

«Ήταν τόσο παράξενο, γιατί η οικογένειά μου είναι μηχανή παραγωγής μωρών,» είπε.

«Η μαμά μου έκανε παιδιά στα 40 της, η γιαγιά μου είχε τόσα πολλά παιδιά. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα ήμουν διαφορετική ή ότι θα είχα πρόβλημα μ’ αυτό.»

Έρωτας και οικογενειακός προγραμματισμός

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στη British Vogue τον Σεπτέμβριο, η Pugh είχε δηλώσει ότι βρίσκεται σε σχέση και πως «πάντα σκεφτόταν το ενδεχόμενο να δημιουργήσει οικογένεια».

«Ποτέ δεν σταμάτησα να ξέρω ότι θέλω παιδιά,» είπε. «Απλώς είναι θέμα το πότε.»

Τον Οκτώβριο, σε συνέντευξη στο Bustle για την ρομαντική της ταινία με τον Andrew Garfield, We Live in Time, εξήγησε το δίλημμα που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες με καριέρα:

«Όταν είσαι τόσο φιλόδοξη και θέλεις να κατακτήσεις τον χώρο σου, να αισθάνεσαι επιτυχημένη και δυνατή, η κουβέντα για τα παιδιά — αν τα θέλεις, πότε θα τα κάνεις — είναι πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού σου. Οπότε είμαι ευγνώμων που έπαιξα έναν χαρακτήρα σαν αυτόν, γιατί αυτή είναι η ιστορία μου, η ιστορία των φίλων μου.»

Η σχέση της έχει γίνει πιο σοβαρή από τότε και στη συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar UK, η Pugh αποκάλυψε ότι είναι ερωτευμένη — και προσπαθεί να προσεγγίσει τις σχέσεις της αλλιώς αυτή τη φορά.

«Έχω γίνει πιο συμπονετική απέναντι στους ανθρώπους που είναι ερωτευμένοι μαζί μου, γιατί δεν είναι εύκολο! Είμαι δύσκολη — πάντα είμαι απασχολημένη, δεν προλαβαίνω ραντεβού,» παραδέχτηκε.

«Αλλά δεν είναι σωστό να ζητάω απ’ κάποιον να το αποδεχτεί έτσι. Θα καταλήξω μόνη μου. Και δεν το θέλω αυτό — θέλω μια οικογένεια.»

