Μιράντα Κερ: Το σέξι «αγγελάκι» της Victoria's Secret με το κορμί-πειρασμό

Η Μιράντα Κερ μπορεί να έδειχνε απόλυτα αβίαστη πάνω στην πασαρέλα της Victoria’s Secret, όμως, όπως αποκαλύπτει η ίδια, πίσω από την εντυπωσιακή της εικόνα κρυβόταν σκληρή δουλειά και απόλυτη πειθαρχία. Το διάσημο μοντέλο από την Αυστραλία, σήμερα 43 ετών, μίλησε στο podcast «Well With Arielle Lorre» και αποκάλυψε τα μυστικά προετοιμασίας της για τα σόου που την καθιέρωσαν παγκοσμίως.

Όπως εξήγησε, η φυσική της κατάσταση δεν ήταν καθόλου τυχαία, αφού γυμναζόταν έξι ημέρες την εβδομάδα υπό την καθοδήγηση του personal trainer Τζάστιν Γκέλμπαντ. «Δούλευα πολύ, αλλά το απολάμβανα», ανέφερε, τονίζοντας πως ακολουθούσε πιστά το πρόγραμμα που της ετοίμαζε ο προπονητής της.

Οι προπονήσεις της δεν ήταν ποτέ μονότονες. Περιλάμβαναν σχοινάκι, ασκήσεις με εξοπλισμό ισορροπίας, πυγμαχία, αλλά και έντονο τρέξιμο, ακόμη και στον δρόμο West Side Highway της Νέας Υόρκης – κάτι που, όπως παραδέχεται, δεν ήταν από τα αγαπημένα της.

Πέρα από τη γυμναστική, σημαντικό ρόλο στην εμφάνισή της έπαιζαν και τα μυστικά ομορφιάς που ακολουθούσε πριν από κάθε σόου. Ανάμεσά τους, ξεχωρίζει η χρήση του noni body oil, ενός ελαίου πλούσιου σε θρεπτικά συστατικά, που, όπως λέει, χάριζε στην επιδερμίδα της αυτή τη χαρακτηριστική λάμψη κάτω από τα φώτα της πασαρέλας.

Εξίσου σημαντικό ήταν και το spray tan, το οποίο δεν χρησιμοποιούνταν μόνο για χρώμα, αλλά και για να τονίσει τη γράμμωση του σώματος. «Μπορείς να κάνεις contour ακόμα και στους κοιλιακούς», αποκάλυψε, εξηγώντας πως πολλές φορές δημιουργούσαν σκιές για να φαίνεται πιο έντονη η μυϊκή γράμμωση.

Η ίδια θυμήθηκε επίσης μια από τις πιο απαιτητικές περιόδους της καριέρας της, όταν επέστρεψε στην πασαρέλα μόλις λίγους μήνες μετά τη γέννηση του γιου της, Φλιν, που απέκτησε με τον ηθοποιό Ορλάντο Μπλουμ. «Φορούσα το Fantasy Bra έξι μήνες μετά τη γέννα και θήλαζα ακόμη», ανέφερε με χιούμορ, περιγράφοντας πόσο απαιτητική ήταν εκείνη η εμπειρία.

Η πορεία της Μιράντα Κερ στον χώρο της μόδας ξεκίνησε πολύ νωρίς, όταν σε ηλικία μόλις 13 ετών κέρδισε τον διαγωνισμό του «Dolly Magazine» το 1997. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου άρχισε να «χτίζει» διεθνή καριέρα μέσα από καμπάνιες και φωτογραφίσεις.

Η συνεργασία της με τη Victoria’s Secret ξεκίνησε το 2006, ενώ για έξι χρόνια υπήρξε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του brand παγκοσμίως, συμμετέχοντας σε εμβληματικά fashion shows. Μετά την αποχώρησή της το 2013, η καριέρα της εξελίχθηκε και στον χώρο της επιχειρηματικότητας, με τη δημιουργία της δικής της εταιρείας φυσικών καλλυντικών, KORA Organics, η οποία βασίζεται σε βιολογικά και φυσικά συστατικά, ενισχύοντας τη φιλοσοφία της γύρω από την υγεία και την ευεξία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.