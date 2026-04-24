Στο σφυρί η έπαυλη του «Σημαδεμένου» - Η τιμή «ζαλίζει» στα 237 εκατ. δολάρια

Στο σφυρί βγαίνει η έπαυλη του «Σημαδεμένου», με την τιμή της να αγγίζει τα 237 εκατομμύρια δολάρια. Ένα ποσό που, αν επιτευχθεί, θα αποτελέσει ρεκόρ για την κομητεία του Μαϊάμι-Ντέιντ.

Η ιστορία της εντυπωσιακής ιδιοκτησίας ξεκινά το 2003, όταν ο επενδυτής Τζον Ντεβάνεϊ (John Devaney), κατά τη διάρκεια μαθήματος πτήσης με ελικόπτερο πάνω από το Key Biscayne, στη Φλόριντα, εντόπισε ένα ελικοδρόμιο στα κρυστάλλινα νερά του κόλπου Μπισκέιν. Εντυπωσιασμένος, και έχοντας ήδη επενδύσει σε πολυτελή μέσα μεταφοράς –όπως ιδιωτικό τζετ, ελικόπτερο και γιοτ– αποφάσισε να αγοράσει άμεσα την παραθαλάσσια κατοικία.

Ο Ντεβάνεϊ απέκτησε το ακίνητο και το ελικοδρόμιο έναντι 15 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ επένδυσε επιπλέον 15 εκατομμύρια για την αγορά γειτονικών εκτάσεων. Σήμερα, επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει αυτή την επένδυση, εκμεταλλευόμενος τη ραγδαία άνοδο της αγοράς πολυτελών ακινήτων στο Μαϊάμι.

Η έπαυλη έχει ιδιαίτερη ιστορική και κινηματογραφική αξία. Το ελικοδρόμιο χρονολογείται από την εποχή της προεδρίας του Ρίτσαρντ Νίξον, όταν η περιοχή λειτουργούσε ως «χειμερινός Λευκός Οίκος». Ο ίδιος και η οικογένειά του παραθέριζαν εκεί, ενώ για την εξυπηρέτηση αξιωματούχων και πρακτόρων κατασκευάστηκε η εντυπωσιακή πλατφόρμα μέσα στη θάλασσα.

Το σημερινό κτίσμα κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’80 από τον πιλότο Roberto Striedinger, ο οποίος αργότερα καταδικάστηκε για διακίνηση κοκαΐνης για το καρτέλ του Μεντεγίν. Το ακίνητο κατασχέθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση και πέρασε από διάφορους ιδιοκτήτες, μέχρι να καταλήξει στον Τζον Ντεβάνεϊ.

Στην ταινία «Ο Σημαδεμένος», η έπαυλη χρησιμοποιήθηκε ως κατοικία του Φρανκ Λόπεζ, ενός από τους βασικούς χαρακτήρες, και έγινε ιδιαίτερα γνωστή για τον εμβληματικό της σχεδιασμό. Ξεχωρίζει, μεταξύ άλλων, ο γυάλινος ανελκυστήρας, που παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο φωτογραφημένα σημεία του σπιτιού.

Ο ίδιος ο Τζον Ντεβάνεϊ διατήρησε σε μεγάλο βαθμό τον αρχικό χαρακτήρα του ακινήτου, επιλέγοντας να μην προχωρήσει σε εκτεταμένες ανακαινίσεις. «Ήμουν κάπως ο… αστυνομικός του “κρατήστε το αυθεντικό”», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά. Στο εσωτερικό διατηρούνται ακόμα λεπτομέρειες εποχής, όπως πολύχρωμες εντοιχισμένες λεκάνες σε αποχρώσεις πράσινου, πορτοκαλί και κίτρινου, ενώ στον εξωτερικό χώρο δεσπόζει μια πισίνα σε σχήμα πιάνου.

Η οικογένεια χρησιμοποιεί το ακίνητο και για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, ενώ, όπως αναφέρει ο ίδιος, οι θαυμαστές της ταινίας ζητούν συχνά να φωτογραφηθούν στον διάσημο ανελκυστήρα.

Η απόφαση για την πώληση σχετίζεται τόσο με την ωριμότητα της επένδυσης όσο και με τη δυναμική της αγοράς. Το Μαϊάμι τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε «hotspot» για υπερπολυτελή ακίνητα, προσελκύοντας δισεκατομμυριούχους και μεγιστάνες της τεχνολογίας. Ενδεικτικά, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ αγόρασε πρόσφατα έπαυλη έναντι 170 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ο Λάρι Πέιτζ επένδυσε πάνω από 173 εκατομμύρια σε ακίνητα στην περιοχή.

Φωτογραφίες: Jill Eber/Judy Zeder/1 OAK Studios

