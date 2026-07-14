Σαμ Νιλ: Η περιουσία εκατομμυρίων και το οινοποιείο που αφήνει πίσω του

Μια σημαντική περιουσία, που περιλαμβάνει ακίνητα και το γνωστό οινοποιείο Two Paddocks, αφήνει πίσω του ο Σαμ Νιλ, ο οποίος πέθανε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Σίδνεϊ, σε ηλικία 78 ετών.

Η οικογένεια του ηθοποιού επιβεβαίωσε ότι ο θάνατός του ήταν «ξαφνικός και απροσδόκητος», επισημαίνοντας ότι βρισκόταν κοντά στα αγαπημένα του πρόσωπα. Λίγους μήνες νωρίτερα, ο ίδιος είχε ανακοινώσει ότι οι τελευταίες εξετάσεις του δεν έδειχναν καρκίνο.

Πόσο υπολογίζεται η περιουσία του

Διεθνή δημοσιεύματα εκτιμούν ότι η περιουσία του Σαμ Νιλ ανερχόταν σε αρκετές δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει επιβεβαιωμένη αποτίμηση. Ο ηθοποιός είχε συμμετάσχει σε περισσότερες από 100 κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, με γνωστότερο ρόλο εκείνον του δρ Άλαν Γκραντ στις ταινίες «Jurassic Park».

Το οινοποιείο Two Paddocks στη Νέα Ζηλανδία

Σημαντικό μέρος της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής του Σαμ Νιλ ήταν το Two Paddocks, το οικογενειακό οινοποιείο που ίδρυσε το 1993 στην περιοχή Central Otago, στη Νέα Ζηλανδία.

Η επιχείρηση ξεκίνησε από μία μικρή έκταση περίπου πέντε στρεμμάτων, με στόχο την παραγωγή Pinot Noir για τον ίδιο, την οικογένεια και τους φίλους του. Σταδιακά επεκτάθηκε σε τέσσερις διαφορετικούς αμπελώνες, αποκτώντας διεθνή αναγνώριση κυρίως για το Pinot Noir, αλλά και για το Riesling που παρήγαγε.

Η μεγάλη αγάπη του για το κρασί

Παρά την επιτυχία του Two Paddocks, ο Σαμ Νιλ είχε παραδεχθεί ότι για αρκετά χρόνια τα χρήματα που κέρδιζε από την υποκριτική χρηματοδοτούσαν την οινοποιητική δραστηριότητά του και όχι το αντίστροφο. Ο ίδιος περιέγραφε την παραγωγή κρασιού ως μια ιδιαίτερα απαιτητική και δαπανηρή διαδικασία, η οποία όμως του πρόσφερε μεγάλη χαρά και ικανοποίηση.

Στη φάρμα του διατηρούσε επίσης πολλά ζώα, στα οποία συνήθιζε να δίνει, με χιουμοριστική διάθεση, τα ονόματα φίλων και διάσημων συνεργατών του από τον χώρο του κινηματογράφου.

Τα ακίνητα σε Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία

Εκτός από τις εκτάσεις του Two Paddocks, ο ηθοποιός διέθετε κατοικία στο Ουέλινγκτον της Νέας Ζηλανδίας, ενώ είχε επενδύσει και στην αγορά ακινήτων της Αυστραλίας. Το 2020 πούλησε την κατοικία του στο Double Bay, μία από τις ακριβότερες περιοχές του Σίδνεϊ, για ποσό που εκτιμήθηκε ότι ξεπέρασε τα 3,6 εκατ. δολάρια Αυστραλίας.

Είχε αγοράσει το σπίτι τεσσάρων υπνοδωματίων το 1996, μαζί με την τότε σύζυγό του έναντι 839.000 δολαρίων Αυστραλίας, περίπου 511.000 ευρώ με τη σημερινή ισοτιμία. Η πώληση πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, εν μέσω των περιορισμών της πανδημίας.

Η μάχη του με τον καρκίνο

Ο Σαμ Νιλ είχε διαγνωστεί με αγγειοανοσοβλαστικό λέμφωμα Τ-κυττάρων, μια σπάνια μορφή καρκίνου του αίματος. Αρχικά, υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία, η οποία όμως έπαψε να είναι αποτελεσματική.

Στη συνέχεια συμμετείχε σε κλινική δοκιμή θεραπείας CAR T-cell. Η μέθοδος βασίζεται στην τροποποίηση κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος του ασθενούς, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν και να καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα.

Τον Απρίλιο του 2026, ο ηθοποιός ανακοίνωσε ότι οι εξετάσεις του δεν έδειχναν πλέον καρκίνο, ενώ είχε ταχθεί δημόσια υπέρ της ευρύτερης πρόσβασης των ασθενών στην ιδιαίτερα ακριβή θεραπεία.

Πηγή: skai.gr

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