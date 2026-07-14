ΟΗΕ: Προσχέδιο λύσης για το Κυπριακό

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για επεξεργασία προσχεδίου λύσης για το Κυπριακό από τον ΟΗΕ, το οποίο προβλέπει «χαλαρή» ομοσπονδία με δύο συνιστώντα κρατίδια, πολιτική ισότητα και ευρεία αυτονομία.

Η τουρκοκυπριακή πλευρά θα κληθεί να επιστρέψει εδάφη, μεταξύ των οποίων και τα Βαρώσια, ως αντάλλαγμα για την ευρεία αυτονομία.

Το προσχέδιο του ΟΗΕ προβλέπει αντικατάσταση του συστήματος εγγυητριών δυνάμεων του 1960 με φόρμουλα συνδεδεμένη με το ΝΑΤΟ.

Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα στον κυπριακό αλλά και τον ξένο Τύπο όπου γίνεται λόγος για επεξεργασία προσχεδίου λύσης για το Κυπριακό από τον ΟΗΕ.Ανταπόκριση από τη Λευκωσία



Τελευταίο στη λίστα είναι δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Ιndependent η οποία υποστηρίζει ότι το προσχέδιο που βρίσκεται υπό επεξεργασία αφορά μία λύση «χαλαρής» ομοσπονδίας που προβλέπει τη δημιουργία δύο συνιστώντων κρατιδίων με πολιτική ισότητα και ευρεία αυτονομία.

Πηγή: Deutsche Welle

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ως αντάλλαγμα για την ευρεία αυτονομία, η τουρκοκυπριακή πλευρά θα κληθεί να επιστρέψει εδάφη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα Βαρώσια. Σε σχέση με το σύστημα εγγυήσεων, το προσχέδιο του ΟΗΕ φέρεται να περιλαμβάνει αντικατάσταση του συστήματος των εγγυητριών δυνάμεων του 1960 με μια φόρμουλα που θα συνδέεται με το ΝΑΤΟ.Κληθείς να σχολιάσει το δημοσίευμα ο Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, ανέφερε ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν επιβεβαιώνουν εάν τα όσα αναφέρονται αντανακλούν την προσέγγιση του Γενικού Γραμματέα. Ο εκπρόσωπος πάντως επιβεβαίωσε πως το κυπριακό συζητήθηκε πρόσφατα σε τηλεφωνική επικοινωνία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Με ευρωπαϊκή εμπλοκήΗ επικοινωνία της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάινεν με τον Αντόνιο Γκουτέρες για το Κυπριακό αποτελεί μόνο μία ένδειξη για την επιθυμία της ΕΕ να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Για τον λόγο αυτό άλλωστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διόρισε τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφαέλε Φίτο, ως Ειδικό Αντιπρόσωπό της για την Κύπρο.Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση ο διορισμός αντανακλά την ισχυρή δέσμευση της Κομισιόν για την επανένωση της Κύπρου σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις αρχές, τις αξίες και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Κομισιόν αναμένεται να έχει επαφές με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και τους συνομιλητές, με στόχο την προετοιμασία του εδάφους για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και τη στήριξη μιας συνολικής και διαρκούς λύσης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.