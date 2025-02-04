Άννα Βίσση: Τι απαντά σε όσους την ρωτούν «τι έχει κάνει στο πρόσωπό της»

Απάντηση στις... αδιάκριτες (για μία γυναίκα) ερωτήσεις, του στυλ «τι έχει κάνει στο πρόσωπό της» έδωσε ακομπλεξάριστα η Αννα Βίσση.

Μιλωντας στο νέο επεισόδιο της διαδικτυακής εκπομπής του Παντελή Τουτουντζή, “Make Up Stories”, η «απόλυτη» σταρ εξήγησε πως έχει κάνει λίγα επεμβατικά πράγματα στο πρόσωπό της γιατί δεν της αρέσουν οι υπερβολές, ενώ της αρέσουν «οι γυναίκες που πάντα μοιάζουν σε αυτό που είναι»

«Η φύση είναι πάντα μοναδική» είπε χαρακτηριστικά ενω τόνισε ότι το λαμβάνει ως κομπλιμέντο όταν την ρωτούν τι έχει κάνει στο πρόσωπό της, διότι η ίδια γνωρίζει πως δεν έχει κάνει σχεδόν τίποτα.

«Αντέχει το δέρμα μου. Και ομολογώ ότι δε κάνω και πολλά πράγματα. Και μου αρέσουν και οι γυναίκες που πάντα μοιάζουν σε αυτό που είναι. Λες, Σάρον Στόουν και βλέπεις τη Σάρον Στόουν ακόμα. Έχει ρυτίδες η γυναίκα, και την έχω γνωρίσει και από κοντά και είναι κούκλα» είπε η Αννα Βίσση.

Για το αν σκέφτεται κάποια στιγμή στο μέλλον να κάνει αισθητική επέμβαση στην εξωτερική της εμφάνιση, η Άννα Βίσση είπε στον Παντελή Τουτουντζή:

«Δεν θα ήθελα να κάνω κάτι… Δεν ξέρω του χρόνου ή σε δέκα χρόνια ή αν μου τη σπάει ο εαυτός μου – θέλω να μην πανικοβληθώ και να κάνω τόσο όσο, ώστε να μου θυμίζω εμένα.

Να μην πει ο άλλος “ποιά είναι αυτή”. Σε πόσες περιπτώσεις το έχουμε πει αυτό; Και όχι για το κουτσομπολιό της υπόθεσης. Για την αλήθεια της υπόθεσης. Η φύση είναι πάντα μοναδική. Δεν με εκνευρίζει που λένε όλοι “τι έκανε η Βίσση”, ίσα ίσα χαίρομαι γιατί εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Νομίζουν όλοι ό,τι κάτι έχω κάνει, ενώ για μένα που δεν έχω κάνει πολλά πράγματα επεμβατικά, είναι το καλύτερο κομπλιμέντο. Χαίρομαι» εξομολογήθηκε η Άννα Βίσση.

