Με αφορμή τη χθεσινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Μέγκαν Μαρκλ (Meghan Markle) μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με την κόρη της Λίλιμπετ στο λογαριασμό της στο Instagram.

Η εικόνα φέρει την υπογραφή του πρίγκιπα Χάρι, τον οποίο η δούκισσα αναφέρει χαριτολογώντας στη λεζάντα ως «papa Sussex». Είναι τραβηγμένη σε μια παραλία, όπου μητέρα και κόρη απεικονίζονται αγκαλιασμένες καθώς κάθονται πάνω σε βράχια.

«Για τη γυναίκα που θα γίνει μια μέρα... Χαρούμενη Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα.

Σύμφωνα με το περιοδικό People, η δούκισσα του Σάσεξ παραμένει πιστή στην παράδοση που έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια, να τιμά δημόσια τη συγκεκριμένη επέτειο. Σημειώνεται ότι το 2025 είχε μοιραστεί ένα επίσης σπάνιο στιγμιότυπο της μικρής Λίλιμπετ και του πρίγκιπα Χάρι.

Το νεότερο παιδί του ζευγαριού γεννήθηκε στην Καλιφόρνια το 2021, έναν χρόνο μετά την αποχώρησή τους από τα βασιλικά καθήκοντα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη μετακόμισή τους στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.